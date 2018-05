El nou rector Oriol Amat prendrà possessió del càrrec el dia 28 de juny

Oriol Amat serà nomenat nou rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) el pròxim 28 de juny en una sessió plenària de la Fundació Universitària Balmes, que és la titular de la universitat. Serà el cinquè de la institució.

Economista, catedràtic d'Economia i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra i exdiputat al Parlament de Catalunya per Junts pel Sí entre el 2015 i el 2017, Amat va ser escollit per unanimitat com a candidat a rector pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes. Es van presentar 13 candidats, dels quals 5 complien els requisits que es demanava a la convocatòria, que va ser pública (vegeu Regió7 del 20 d'abril). Posteriorment el claustre de la UVic-UCC va donar suport al pla de govern d'Amat.

El patronat, del qual en forma part la regidora d'Universitats de l'Ajuntament de Manresa, Mercè Rosich, va destacar el perfil investigador, la trajectòria acadèmica i científica d'Amat i la seva experiència en gestió. Substitueix Montaña, que acaba el seu segon i últim mandat.