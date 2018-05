Pacients d'oncologia d'Althaia fan a la seva mida el nou hospital de dia que obrirà dilluns

La setmana vinent s'estrenarà el nou hospital de dia d'oncologia i hematologia a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa que substituirà l'actual, que ha quedat petit i obsolet. El projecte és singular perquè s'ha dut a terme a través d'una campanya de mecenatge per finançar una part dels treballs que s'han fet i perquè usuaris del servei han participat en el disseny del nou hospital de dia per fer-lo més humà i càlid.

Aquesta setmana, usuaris el van visitar per primera vegada. Només entrar-hi els va sorprendre la llum, l'amplitud de les instal·lacions comparades amb les que es jubilaran la setmana vinent, i els colors. També «l'olor de nou», que ho impregnava tot.

Maria Antònia Calsina, Laia Sala, Arra Tamayo, Susana Sala i David Riera van recórrer de dalt a baix les noves instal·lacions. Hi va haver moments d'emoció. Tots ells han format part de l'anomenat equip d'humanització en el qual també han participat decoradors i interioristes. «Ens vam asseure amb ells i van explicar què creien que era necessari, com se sentien quan venien aquí o què els faria sentir millor. A partir d'aquí va sorgir tot», explicava la psicòloga i responsable de la Unitat de participació i Mecenatge d'Althaia, Antònia Raich.

Espais depriments



Al nou hospital de dia d'oncologia i hematologia, on es fan sessions contra el càncer com quimioteràpia, ara hi ha llum natural, mentre que abans era tota artificial; més espai per als pacients, s'ha passat dels 9 metres quadrats per persona a 31; més intimitat; més boxs tancats amb llits per si sorgeixen complicacions i detalls en què «potser els professionals no pensem i en canvi els usuaris que es passen hores a l'hospital de dia sí», comentava Raich. Alguns tan senzills com un moble a cada punt de tractament per deixar-hi els estris personals, penjadors o un llum.

«Els espais no són imprescindibles, però ajuden. Quan véns com a pacient, estar en un espai o un altre és molt diferent anímicament, assegurava Calsina. «Estar en un lloc depriment no ajuda gens». Riera va explicar que l'actual hospital de dia d'oncologia és poc humanitzat. «Ja que estàs fotut, tant per tant que sigui en les millors condicions, si hi has de passar tantes hores».

Tots van coincidir, també, que a l'actual hospital de dia no hi havia cap mena de confidencialitat. «Saps com es troba tothom, com va el procés de tothom i estàs sentint com es donen males notícies quan estàs esperant que el teu cas vagi bé. Sentir contínuament que hi ha processos que van malament mina molt. Et demanes si això em passarà a mi o si estaré així de malament».

També van estar d'acord que el treball dels professionals sanitaris de l'àrea d'oncologia i hematologia compensen les mancances de l'espai físic. Ara milloraran considerablement les seves condicions de treball. «Els pacients han d'estar bé perquè passes moltes hores aquí, però els professionals també».

'Skyline' i posta de sol



El nou hospital de dia és a la part històrica de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, però part del disseny segueix els mateixos patrons que l'àrea nova del centre assistencial. S'hi traslladarà tot el servei d'oncologia i hematologia. També les consultes externes, sales d'espera, espais de treball per als professionals sanitaris i els despatxos dels caps del servei d'oncologia i d'hematologia, que, curiosament, són dels pocs que no tenen una finestra que doni a l'exterior.

El que és pròpiament l'hospital de dia, on es fan els tractaments contra el càncer, és l'àrea més gran, amb sostre alt i llum natural. Al mig hi ha un gran espai central per als professionals. A tot el seu voltant hi ha els punts per fer les sessions mèdiques.

Una de les demandes dels usuaris de l'hospital de dia era poder veure l'exterior. Però la petició va topar amb les reticències dels professionals del servei, que han de poder veure les cares dels pacients. Per això es va dibuixar sobre fusta el paisatge de les muntanyes que es veuen des de les finestres de l'hospital de dia. El Prepirineu, per un cantó, i Montser-rat, per un altre. És un del motius decoratius que criden més l'atenció al nou espai. També els colors de les parets. Imiten una posta de sol d'un dia d'estiu des del parc de l'Agulla en direcció a Montserrat. A les parets també hi haurà poesies triades, igualment, pels usuaris.

Per a Raich és important per a la sanitat introduir l'usuari en la presa de decisions. «Això ens permetrà fer les coses millor i d'una manera més eficient. Hem de saber com se senten, com creuen que se sentirien millor. Els acompanyem en el procés de salut i que el visquin el millor possible». El mateix procés se seguirà en altres projectes.