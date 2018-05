Els alumnes del grau d'Educació Infantil de la FUB es posen al servei de les entitats

Els jardins de l'espai Francesc d'Assís del convent de Santa Clara de Manresa es van obrir ahir al públic per mostrar els treballs que alumnes del grau d'Educació Infantil de la FUB han fet en benefici del territori de bracet amb entitats, escoles i institucions diverses. La majoria són propostes educatives que es poden acabar implementant.

És el primer any que la FUB porta a terme aquesta iniciativa. Segons explica la directora del grau d'Educació Infantil, Montserrat Pedreira, «hi ha coses que són molt difícils de veure i promoure en una assignatura i que en canvi són valors essencials en un mestre com el compromís amb els altres, la necessitat d'entendre's amb tothom o la responsabilitat». A partir d'aquí va sorgir la idea que alumnes de primer, segon i tercer formessin grups i es posessin en contacte amb entitats per detectar quines necessitats tenien i intentar resoldre-les.



Situacions reals

Així és com una vuitantena d'alumnes han treballat durant tot el curs colze a colze amb associacions, escoles i institucions per desenvolupar projectes i propostes com per exemple millores en espais públics de jocs, acollida d'infants nouvinguts o un laboratori de lectura per a nens. Sempre pensant en nens i nenes de 0 a 6 anys. «Se'ns va acudir fer això perquè és una tasca en una situació real orientada a la comunitat».

S'ha treballat amb entitats com Creu Roja, el departament d'Ensenyament, la Fundació Althaia, l'Ajuntament de Manresa i Berga, l'escola Jeroni de Moragas d'Ampans, associacions de veïns i també per al projecte Invulnerables. Per això els estudiants van mostrar la feina als jardins de l'espai Francesc d'Assís i també a l'interior de l'edifici, dedicat a l'atenció de famílies, infants i adolescents en situació de risc.

Un dels treballs, per exemple, proposa millorar els parcs infantils que hi ha a la fàbrica dels Panyos de Manresa i a la plaça 8 de Març del barri de Valldaura de Manresa. Les estudiants que han fet el projecte van parlar primer amb veïns, nens i nenes del barri i de l'escola Valldaura. Van arribar a la conclusió que els Panyos és un espai molt ampli i el parc es pot millorar notablement amb jocs nous i una petita pista de futbol, i el del 8 de Març es podria complementar amb una zona de picnic familiar i jocs de moviments.



Maleta de les emocions

La Maleta de les emocions és un altre dels projectes d'alumnes d'Educació Infantil. En aquest cas en col·laboració amb Althaia. S'ha pensat per a nens de 3 a 6 anys que han de ser ingressats o bé han de passar per l'hospital de dia. En aquest cas la proposta és disposar de tot de material didàctic per treballar les emocions en un context difícil com pot ser un hospital i que al mateix temps tingui un sentit pedagògic. El Dia de la poesia és una altra de les iniciatives que es van mostrar ahir. En tot de capses s'amaguen objectes que els infants han de descobrir i, tot seguit, fer un rodolí.

La jornada d'ahir es va acabar amb una xerrada del psicòleg i educador Jaume Funes i l'actuació de les corals de les Escodines i de la FUB.