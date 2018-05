El PDeCAT organitza una marató per escriure als exiliats i als empresonats

Dissabte que ve, 2 de juny, el PDeCAT desplegarà una carpa a la plaça Sant Domènec de Manresa perquè tothom qui ho vulgui pugui escriure cartes als polítics i dirigents socials empresonats pel govern espanyol.

#lletresdellibertat és una iniciativa que pretén ser una marató de 5 hores, de 4 de la tarda fins a les 9 del vespre, perquè tothom qui ho desitgi tingui l'ocasió d'escriure tot allò que els hi vulgui dir, tot compartint amb ells pensaments, reflexions, paraules de suport i escalf.

A l'acte, per facilitar trobar un moment per traslladar escalf als presos i exiliats, hi seran presents alguns dels seus familiars i escriuran personalitats del món de la cultura, associatiu, esportiu i periodístic de la comarca.