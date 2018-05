La Sèquia, un laboratori popular que creix

Va ser un col·legi de monges, després una residència d'avis i posteriorment un espai buit durant més de vuit anys a tocar la plaça Major de Manresa. Va ser ocupat el gener del 2012 i un any i mig després vuit entitats el dinamitzaven fins a convertir-lo en un dels punts amb més activitat social del Barri Antic. Una activitat en creixement impulsada a hores d'ara per catorze col·lectius.

«Cada setmana unes 300 persones passen per l'edifici», explica un membre de l'Assemblea de l'Ateneu. Ponències, tallers, xerrades, debats, assemblees». L'Ateneu és un bullir d'activitats i hi van apareixent nous col·lectius. Alguns es fan i es desfan perquè no arriben a funcionar, d'altres, en canvi, es queden, com seria el cas de l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), que va néixer el novembre del 2017, o l'Escola Popular de Dones, que ja funciona des de fa un any.

Les noves iniciatives no només destaquen per la varietat de propostes, sinó també de participants. Abans els integrants de la casa Llisach eren persones més joves –al voltants de la vintena–, mentre que ara a l'Ateneu hi ha gent d'edats molt variades, des dels fills dels membres de la PAHC o La Guixa, passant pels joves del SEPC fins a jubilats.

L'actualitat social d'arreu del país també influencia els moviments socials de la ciutat. Un dels exemples més evidents és la creació de l'Assemblea d'Afectades pel Patriarcat i el Masclisme, sorgida, en part, arran de l'esperit del 8 de març –el dia que moltes dones d'arreu de l'Estat van sortir al car-rer per reivindicar els seus drets. Anys enrere, en aquesta data, «no s'arribava a les 150 manifestants als carrers de Manresa, mentre que aquesta vegada, amb la vaga convocada a escala internacional, es van superar les 3.000 persones. Això no s'havia vist mai», ha explicat Cristina Puig, membre d'Arran.

També lligada a aquesta data, fa un parell de setmanes va sorgir l'Assemblea Oberta LGTBI, impulsada per persones implicades i inquietes amb la intenció de visibilitzar el moviment. El principal objectiu de la nova iniciativa era immediat: preparar actuacions pel Dia Internacional contra la LGTBIfòbia.

Veus invisibilitzades

El 17 de maig passat van organitzar «la primera concentració LGTBI de la història a Manresa, que va agrupar una cinquantena de persones», ha apuntat Puig. «És un primer pas per acostar-se a les persones LGTBI, un moviment que no té molts referents, sobretot a la ciutat», ha destacat.

Així doncs, un 8 de març que va impulsar l'aparició d'unes veus que fins ara no tenien un espai o estaven «bastant invisibilitzades» en els moviments socials de Manresa, i ara «sembla que hi ha ganes i força per seguir endavant», afegeix un altre membre de l'Assemblea. Coincidint amb l'empenta d'aquestes activitats, noves iniciatives s'han posat sobre la taula, com el replantejament del model de finançament per a fer créixer l'Ateneu. «Realment tenim moltes ganes de millorar l'espai i constantment ho anem fent de forma autogestionada, però és un treball de formigueta i encara queda molta feina per fer».

Fins ara, el finançament pel manteniment de les instal·lacions i la seva millora s'obtenia exclusivament a través de les de les vendes al bar i no veuen coherent que aquesta sigui l'única font d'ingressos. Per això han engegat un nou model: la campanya de sòcies amb el lema «Tu també pots ser Ateneu, fem-lo créixer» per aconseguir nous ingressos.

A l'Ateneu cada setmana també hi passa gent que tot i destinar molt temps al projecte, no formen part directament de cap col·lectiu. La nova campanya també «vol brindar l'oportunitat a totes aquestes persones a poder formar-ne part», ha explicat un dels membres de l'Assemblea de l'Ateneu.

Els recursos anirien principalment destinats a les coses del dia a dia, com l'accessibilitat al recinte per adaptar-lo per a cadires de rodes, o la millora de la cuina i la instal·lació elèctrica.