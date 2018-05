Tota una vida dedicada a la bugaderia

Per les mans de Trinidad Portugal hi han passat milers de llençols de la Clínica de Sant Josep, el Centre Hospitalari i l'Hospital de Sant Joan de Déu. També tots els uniformes de metges, metgesses, personal d'infermeria, de neteja, de la cuina o de manteniment. La roba de quiròfan, les bates que han utilitzat els usuaris, i la que es genera en tots els serveis que es presten en un centre assistencial.

La coneixen com la Trini, i s'ha passat els últims 47 anys a la bugaderia. Des que en va complir 15 fins ara, que està a punt de fer-ne 62 i li ha arribat l'hora de la jubilació. Dimecres vinent serà el seu últim dia a la feina. «Fa 47 anys que sóc al mateix lloc i no he sortit de la bugaderia. Hi ha gent que em diu que si m'he cremat. I no. Ho tornaria a fer. M'ha agradat».

Portugal té una història singular. Nascuda a Cilleruelo de Arriba, a Burgos, tot i que va viure bona part de la seva infantesa i joventut a la també població burgalesa de Pinilla, als 15 anys acabats de fer va entrar d'interna a la Clínica de Sant Josep acollida per les monges josefines que hi havia aleshores. Ho va fer amb 4 companyes més del poble. «De Manresa no en sabia res ni n'havia sentit a parlar en la meva vida», ha explicat a Regió7. Van ser unes amigues del poble que ja estaven internes a la clínica qui «ens van comentar que buscaven noies per treballar d'internes». Va fer un cop de cap i s'hi va presentar. Darrere seu ho van fer dues germanes seves que també han treballat o treballen actualment a Althaia.

Així ha estat com des dels 15 anys ha treballat a la bugaderia dels centres sanitaris de Manresa. Als 23 va deixar de viure a la Clínica de Sant Josep per casar-se (té dues filles, 2 néts i un tercer a punt d'arribar), però hi va continuar treballant 33 anys més. Posteriorment va passar al servei de bugaderia de Sant Joan de Déu i durant un temps es va estar al del Centre Hospitalari i va tornar, fa dos anys, a l'hospital.

Tones de roba

De la clínica recorda com rentava i estenia tones i tones de llençols i roba al que ara és el pàrquing del darrere de Sant Josep. Una feina feixuga. Fins i tot havia de tirar a un crematori placentes i restes humanes procedents dels quiròfans. «Ho recollíem amb una pala i ho cremàvem». De manipular tanta roba i fer anar les màquines de la bugaderia li han quedat seqüeles als braços. En acabar la feina a la bugaderia «anava a donar el sopar als malalts. Això tots els dies fins que em vaig casar. Llavors vaig continuar treballant a la clínica, però feia les meves 8 hores i anava a casa».

Quan era interna treballava tota la setmana i només podien sortir 4 hores els diumenges. Tot i així ha afirmat que amb «les monges he sigut molt feliç». El seu primer sou va ser de 300 pessetes, amb les quals va comprar unes arracades per a la seva mare. La resta de la mesada la va enviar, també, a casa, a Burgos.

«Ja som al segle XXI»

Amb el temps les coses van anar canviant. També les condicions de la feina. «A la clínica vam treballar molt. A la bugaderia vella de Sant Joan de Déu també tela marinera. A les màquines hi cabien 90 quilos de roba» i hi havien arribat a ser 12 persones. Ara amb 3 fan. D'entrada perquè les noves tecnologies ho fan tot més senzill i perquè el gruix més important de la feina s'ha externalitzat a una empresa de fora. Això, però, també té les seves pegues. «El que em fa més mals d'ulls són els uniformes que arriben arrugats», comenta. És vital, i no s'està de dir a metges i al personal que porten la bata arrugada. Tampoc no és ella qui ho diu, sinó les seves compa-nyes de feina, però Portugal coneix les talles de tothom.

Ara la feina de bugaderia és rentar roba encara que en menys quantitats, repartir-la a les plantes, penjar bates i uniformes en un sistema automàtic perquè els treballadors hi puguin accedir amb una targeta i, si cal, cosir. «Abans cada persona tenia el seu uniforme en un penjador i cadascú s'ho agafava», però «ja som al segle XXI», exclama.

Dimecres es jubilarà. «Fa uns setmana que no dormo pensant-hi. Si digués que no ho trobaré a faltar, mentiria perquè ha sigut tota la meva vida».