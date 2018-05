Una quarantena de veïns de la Font tenen cura dels espais verds del barri

Els nens i nenes van plantar flors pintades per ells mateixos

Els nens i nenes van plantar flors pintades per ells mateixos AV Font dels capellans

Una quarantena de veïns de la Font dels Capellans de Manresa van participar ahir en una jornada per netejar i reforestar els jardins i les zones verdes del barri. La iniciativa es va dur a terme pensant sobretot en els infants de la Font i com a activitat de sensibilització sobre el civisme i el medi ambient.

Durant tot el matí es van plantar flors en unes jardineres noves que l'Ajuntament ha instal·lat al carrer Font dels Capellans. Amb material de jardineria cedit pel mateix consistori van ser els veïns, amb el protagonisme especial dels nens i les nenes, els qui ahir es van encarregar d'omplir de colors i de verd el nou espai.

També hi va haver una activitat de sensibilització a la zona enjardinada de l'octogonal 13. S'hi van plantar flors pintades per nens i nenes de la Font que han participat en els projectes infantils del barri. A les manualitats s'hi podien llegir lemes per fomentar el civisme i també el respecte al medi ambient.