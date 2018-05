La simulació d'un atemptat posa a prova els nervis d'alumnes de la FUB

Sirenes, víctimes, escuma, policies, bombers, sanitaris? i un atemptat terrorista. Ahir, dissabte, els alumnes del Màster d'Emergències Extrahospitalàries i del Curs d'Incidents de Múltiples Víctimes i Catàstrofes de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) es van posar a prova amb la simulació d'un atemptat amb múltiples víctimes a la plaça Cívica del campus.

L'objectiu principal de l'activitat era aconseguir salvar el màxim nombre de persones amb els coneixements apresos a l'aula, però també fer desbordar els alumnes.

D'aquesta manera en una situació real «recordaran tots aquells errors comesos i els serviran com a aprenentatge», va destacar Susana Simó, coordinadora del curs. A banda de la formació a l'aula és necessari que l'alumnat experimenti una situació vivencial perquè puguin estar el màxim de preparats possible.



Més de 150 participants

150 persones, entre elles 43 alumnes –la majoria infermers, metges, socorristes, tècnics sanitaris i, com a novetat d'aquest any, 13 bombers–, 15 policies i 70 voluntaris fent de víctimes van participar en la 12a edició del simulacre d'emergències que enguany se centrava en un cas d'atemptat ter-rorista, amb dues persones armades i una furgoneta en una festa de l'escuma . Al cap de dues hores i mitja de simulacre, i després de diverses dificultats per als participants, el resultat va ser de 8 morts i 49 ferits –ficticis– de diversa consideració.

La Policia Local, els Mossos d'Esquadra i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) també van participar com a docents, i l'actuació va tenir la col·laboració de Protecció Civil, Creu Roja Manresa, Transport Sanitari de Catalunya i l'empresa de restauració Diesa.

A la Catalunya Central, i a Manresa en particular, els casos d'emergències més freqüents són els incidents de múltiples víctimes (IMV), és a dir, accidents de trànsit amb diversos integrants en els vehicles. Altres situacions que fan els serveis d'emergència estan relacionades amb ensorraments d'estructures físiques amb persones a l'interior i incendis forestals o en habitatges. En ocasions puntuals, també es fan actuacions relacionades amb tòxics químics, on les empreses ja tenen els seus protocols d'actuació, i a les mines de Sallent, on «cada any els serveis d'emergència hi van a causa d'algun ensorrament o incendi».