La trobada de diables fa tremolar el Barri Antic de Manresa

Els diables de Xàldiga, els Fills de la Flama de l'Hospitalet i els Jordiet de Garcia, al Baix Ebre, van fer tremolar ahir el Barri Antic de Manresa a la 3a Trobada de Diables de la capital del Bages. Va començar a Crist Rei amb una tabalada protagonitzada pels tabalers de les dues colles de diables convidades. Posteriorment hi va haver foc a la plaça Gispert i fins a la plaça Europa, on hi va haver una encesa conjunta amb tots els diables.