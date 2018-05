Els al·lergòlegs alerten de nivells de pol·len alts a la regió central les pròximes setmanes

Avís als al·lèrgics: el pol·len afectarà amb més força. Les pluges han fet retardar la presència del pol·len de gramínies –la que afecta un nombre més gran de població–, però a partir d'aquesta setmana el grau de pol·linització estarà per sobre dels valors d'altres anys. Al·lergòlegs de la Catalunya Central alerten, a més, que la població al·lèrgica creix progressivament i que, entre altres factors, al darrere hi ha el canvi climàtic.



Santiago Nevot, cap de Maternoinfantil d'Althaia i especialista en al·lèrgies, afirma que «la gramínia normalment està present a mitjan maig, i aquest any començarà amb molta força en els propers dies». Ja ha passat el període de pol·linització del xiprer, del plataner –que va afectar de ple els al·lèrgics a aquesta planta perquè es va registrar una concentració més alta que altres anys– i de la paritària, que afecta poc la població al·lèrgica. Però l'època de les gramínies és la que temen més els al·lergòlegs dels centres sanitaris pel nombre de pacients que afecta habitualment.



«Haurem d'estar atents al temps de les properes setmanes, però si com a conseqüència de les precipitacions el grau de pol·linització ha estat baix fins ara, si no continua l'episodi de pluges, els pacients que tenen al·lergia patiran bastant durant les properes setmanes», explica la doctora berguedana Teresa Garriga, especialista en al·lèrgies de l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.



L'alta concentració de pol·len que es preveu per als propers dies també fa pensar a l'expert en al·lèrgies Santiano Nevot, del centre sanitari de Manresa, que aniran a la consulta més pacients que l'any passat, i assegura que en les darreres setmanes ja n'ha atès alguns que han estat diagnosticats per primera vegada. «Aquests pacients diuen que l'any passat van passar un lleu refredat per aquestes dates, però que els símptomes aquesta vegada són molt més intensos. No sabien que eren al·lèrgics. I n'esperem més amb un perfil similar perquè amb més presència de pol·len els símptomes seran més forts», assegura.



Les dades del Punt d'Informació Aerobiològica de la Universitat Autònoma de Barcelona, que mesura el grau de pol·len de diferents plantes i flors a Manresa, indiquen que el nivell de pol·linització ha tingut aquest any pics que han superat la mitjana de les últimes dues dècades a l'abril, però en cap cas s'ha arribat als màxims històrics. Els experts diuen que les precipitacions han evitat que el pol·len estigui a l'atmosfera en grans quantitats aquest mes, però ara que les temperatures són més càlides –i ha quedat enrere l'episodi de pluges–, el pol·len s'alliberarà amb molta intensitat.



El període de pol·len de gramínies comença amb retard respecte d'altres anys, però això no vol dir que acabi també més tard. «La presència d'aquest pol·len té unes dates concretes al calendari, i al mateix mes de juny o juliol ja haurà acabat. Estarà en l'aire menys temps, però amb molta més força», afegeix.



L'expert en el tractament d'al·lèrgies d'Althaia assegura que en els darrers anys s'està avançant en l'estudi sobre què les produeix, i assenyala que la medicina molecular està ajudant molt a l'hora de determinar què provoca exactament l'al·lèrgia perquè són estudis molt exhaustius de les proteïnes que hi intervenen.



«No podem donar una vacuna per a vuit al·lèrgies diferents, han de ser específiques perquè serà més efectiu el tractament. Però les vacunes no són efectives fins a quatre o cinc anys després d'iniciar el tractament, i fins llavors el pacient s'ha de posar gotes i esprai nasal».

Increment de les al·lèrgies



La berguedana Teresa Garriga, de Vall d'Hebron, ha recordat que les malalties al·lèrgiques han augmentat notablement en els últims anys a Catalunya fins al punt que «les al·lèrgies cròniques» ja afecten el 14,7% dels adults (vuitè problema de salut) i el 10,4% dels nens (segon problema de salut). Segons dades de l'Enquesta de Salut a Catalunya 2015, en la franja d'edat de 15 a 44 anys, són el primer problema de salut en els homes i el segon en les dones. A més, alguns estudis indiquen que s'han duplicat en els últims 15 anys en els països desenvolupats, i afecten el 25% de la població, i es preveu que en dues dècades puguin afectar el 50% de la població, amb un gran increment en la població pediàtrica.



Els al·lergòlegs també observen un increment d'al·lèrgies complexes que impliquen l'afectació de diversos òrgans alhora i pacients amb múltiples al·lèrgies. Els seus símptomes poden ser des de lleus fins a quadres de risc vital que poden arribar a comprometre la vida del pacient i ser mortals, com és el cas de l'anafilaxi o el xoc anafilàctic.



L'augment de persones al·lèrgiques està fent, segons Garriga, que la situació actual de l'assistència al·lergològica a Catalunya estigui vorejant la saturació. Segons dades de l'estudi Al·lergològica 2015, Catalunya l'any 2014 era la segona comunitat autònoma amb la mitjana de llista d'espera més elevada (un total de 98 dies de llista d'espera), darrere de Canàries (141 dies). Aquests nivells han empitjorat durant els últims 4 anys, i actualment la mitjana de dies d'espera dels pacients pendents de primera visita és de 215 dies.