Les farmàcies treballen amb la previsió d'un juny nefast per als al·lèrgics

Les farmàcies de la Catalunya Central han vist els darrers dies que han començat a vendre molts més fàrmacs per combatre al·lèrgies. «Fa dues setmanes venien clients per fer consultes puntuals, i en els darrers dies sí que ha vingut força més gent amb els símptomes típics», comenta Nia Jiménez, de la farmàcia Saz de Berga. En aquest establiment ja treballen amb la previsió que aquesta setmana el pol·len ataqui amb més força i, per tant, la població al·lèrgica necessiti els medicaments per combatre la congestió nasal, la coïssor al nas i la urticària.



«Hem vist molts clients amb el nas tapat els últims dies. Nosaltres ja fa tres setmanes que atenem persones que tenen alguna al·lèrgia, que s'apropen a buscar algun fàrmac per combatre els símptomes molestos. I, en els darrers dies, s'ha anat intensificant el nombre de persones que vénen afectats per alguna al·lèrgia», explica Soukayna Bensar, de la farmàcia Ros de Manresa.



La venda d'antihistamínics s'incrementa a les farmàcies i s'espera que augmenti encara més els propers dies.



Per la seva banda, Maria Cosp, que té una farmàcia a Berga, assegura que se n'ha fet prevenció amb afectats crònics, i també alerta que creix la població afectada per algun tipus d'al·lèrgia.