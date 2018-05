Les obres de millora de la carretera de Manresa a Viladordis són a la recta final

El secretari d´Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, juntament amb l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el regidor d´Urbanisme, Marc Aloy, han visitat els treballs per a reforçar la connexió entre la ronda de Manresa (C-55) i l´autopista C-16, a la carretera de Viladordis. L´obra, que està en fase d´acabats, finalitzarà les properes setmanes i té un pressupost d´1,9 milions d´euros. També hi ha assistit el president de l´associació de veïns de Viladordis, Josep Duocastella, que ha mostrat la seva satisfacció pel resultat de l´obra.

Les obres consisteixen en l´adequació de la carretera de Viladordis, vial municipal de Manresa, en el tram que va des de l´enllaç amb la C-55, fins a l´enllaç amb l´autopista C-16, on se situa el nucli de Viladordis. L´actuació complementa l´eixamplament de la ronda de Manresa a quatre carrils finalitzat el 2015 i que va incloure la creació d´un nou ramal des de la carretera de Viladordis cap a la ronda de la C-55 en sentit Barcelona.

L´obra comprèn un tram de 900 metres, en el qual s´ha format una calçada de10 metresd´amplada amb 2 carrils de 3,5 metres. En la zona d´enllaç amb la ronda de Manresa, s´han construït dues rotondes de 48 metres de diàmetre que milloraran les dues interseccions ara existents a banda i banda de la ronda, formades per girs a l´esquerra. Aquests giratoris afavoriran la seguretat i la fluïdesa del trànsit tot resolent, també, moviments de la xarxa local de Manresa que actualment no es poden fer, tant venint de Viladordis com del camí dels Tovots.

En un costat de la calçada, s´ha creat una via verda de2,5 metresd´amplada, separada per una barrera mixta de fusta i acer i una filera d´arbrat i enllumenat. D´aquesta manera, quedarà connectada la xarxa urbana de Manresa i el nucli de Viladordis amb un itinerari de vianants i bicicletes. S´ha instal·lat un semàfor per garantir el creuament de la via verda en direcció als camins existents al costat nord, en especial la ruta que condueix per la marge del riu Llobregat fins al monestir de Sant Benet de Bages.



Satisfacció

En la presentació, l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha afirmat que es tracta d´un tram amb força densitat de trànsit, "que s´ha resolt amb molta qualitat i per tant tothom està molt satisfet". L´alcalde ha recordat que fa uns anys es va dur a terme el desdoblament a la ronda, que ara té quatre carrils de punta a punta, i ara "estrenem aquesta nova entrada a la ciutat, conjuntament amb el carril segregat per a ciclistes i vianants, que representa una millora evident". Per aquest motiu, ha assegurat que "volem agrair l´actuació a la Generalitat, posar-la en valor i esperar que sigui molt utilitzada". També ha recordat que tot i el volum considerable d´obres, "s´han dut a terme sense cap afectació significativa, i això també s´ha de valorar".

Al seu torn, el president de l´associació de veïns, Josep Duocastella, ha recordat que la carretera passa per un territori de regadiu d´especial protecció, i "ens preocupava que l´obra es fes correctament. Doncs avui podem dir que creiem que s´ha fet molt bé: s´ha renovat el sistema de rec, la recollida d´aigües pluvials, les canalitzacions pels serveis... S´ha fet una obra de molta qualitat i l´empresa constructora ha tingut molt presents els veïns, fent bons accessos a camins i cases". Segons Duocastella, "s´ha millorat el tram de connexió entre la C-55 i C-16 però s´han donat totes les atencions als que vivim aquí, al conjunt de les masies i el regadiu. Per a nosaltres és una obra exemplar". Duocastella ha recordat que "teníem una llista d´actuacions que ens agradaria que es portessin a terme i s´han fet totes, amb molta qualitat. Felicitem qui ho ha fet possible".

Ha tancat la presentació el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, qui ha agraït les paraules del representant dels veïns. "L´actuació tenia l´objectiu de millorar la mobilitat, la seguretat i la connectivitat de Manresa amb la C-16, però alhora ho hem fet amb qualitat, com diuen els veïns, i per tant la satisfacció és complerta. Hem millorat la carretera però també la qualitat de vida de les persones que viuen aquí".

Pla de millora de la xarxa viària



Les obres s´emmarquen en un conjunt de millores que el Departament de Territori i Sostenibilitat està duent a terme en els últims anys a la xarxa viària del Bages i, en concret, a l´entorn de Manresa, amb una especial atenció a les actuacions de seguretat viària a la C-55 i de reforç de les connexions amb la C-16.

En aquest sentit, el Departament té en redacció el projecte constructiu del perllongament de l´avinguda dels Països Catalans entre la carretera de Viladordis i la plaça Prat de la Riba, per tal de millorar l´accessibilitat a l´autopista C-16 i la mobilitat urbana de Manresa. Es preveu que les obres es puguin licitar a finals d´any, amb una inversió estimada de 3 milions d'euros, segons ha recordat Ricard Font.

D´altra banda, estan en marxa els treballs per posar en funcionament, durant aquest estiu un sistema de gestió intel·ligent de la mobilitat al corredor de la C-58, C-55 i C-16, al Bages. L´actuació inclou la instal·lació d´un sistema de detecció d´incidències, de càmeres de vigilància i de panells amb senyalització variable. Aquests panells d´informació variable, que se situen a diversos punts de la C-55 i la C-16 i en d´altres carreteres confrontants, indicaran l´estat de les vies i del trànsit i el temps de recorregut.

Més enllà de l´entorn de Manresa, Ricard Font ha recordat que "tenim dues obres en marxa en el marc de la C-55, la construcció del ´2+1´ –eixamplament de la via, de manera que hi hagi 2 carrils en un sentit i 1 carril en l´altre– de Collbató, i també a l´inici del 2+1 a Monistrol de Montserrat, amb una inversió total de 10 milions d´euros".