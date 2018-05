La regulació de la prostitució no aconsegueix unanimitat

Diuen que la prostitució és l'ofici més antic del món. I encara que els historiadors no saben concretar quan neix, n'hi ha que es remunten a l'antic imperi babilònic per recordar que el Codi d'Hammurabi, el conjunt de lleis més antic que es coneix i datat pels volts de l'any 1750 abans de Crist, ja en regulava alguns drets. En ple segle XXI, en què els estats a Europa regulen les relacions laborals i atorguen més llibertats als diferents col·lectius que integren la societat, les prostitutes continuen sent invisibles per als legisladors i no gaudeixen de cap dret com a treballadores del sexe.

Els moviments d'esquerres no es posen d'acord entre si s'han d'emparar sota unes lleis que els doni uns drets o, al contrari, s'han d'aplicar polítiques per aconseguir-ne l'abolició. Com que el debat es manté viu, l'Espai Roig de Manresa va decidir afrontar el tema des d'una òptica feminista, divendres. D'una banda, l'exsecretària de la dona a CCOO, i mestra jubilada, Rosa Bofill, va defensar la regulació de la prostitució parlant des de l'experiència del tracte amb dones que s'han dedicat a oferir serveis sexuals. I, d'altra banda, Maria Colera, traductora, i vinculada al moviment feminista i a l'esquerra independentista, va argumentar a favor de l'abolició. El debat no es va centrar en el territori, per tractar la situació del col·lectiu a les nostres comarques, sinó que es van posar les bases per a un debat genèric.

De fet, Bofill, partícip del debat per defensar-ne la regulació, tampoc va esgrimir arguments a favor d'una legislació sobre els serveis sexuals, sinó que va voler mostrar la importància, des d'una òptica d'esquerres, que les prostitutes «tinguin uns drets cívics i laborals». En aquest sentit, va assenyalar que «en no tenir una nòmina, no poden llogar un pis, per exemple, o cotitzar a la Seguretat Social», tot i reconèixer que hi ha un problema amb les emocions. Va demanar que no copsessin les prostitutes com a víctimes i va aportar, per escrit, testimonis de prostitutes amb qui va tractar quan tenia un càrrec a CCOO. «En conec que estan orgulloses d'haver pogut pagar els estudis dels fills amb l'esforç del seu treball», va dir.

Colera, abolicionista, va entrar en el terreny de la societat patriarcal. «La prostitució és una institució que es perpetua i reforça la idea que el sexe és un dret dels homes. No hi ha cap home que hagi mort per no mantenir relacions sexuals. La seva existència va en contra de l'alliberament de les dones», explicava. Els partidaris d'una i altra posició van estar d'acord que cal fer molta feina en el camp de l'educació sexual per deixar de veure la dona com un objecte sexual.