Els veïns reclamen més atenció per al parc del Castell amb una festa

Una variada mostra de danses, jocs per a la canalla, la possibilitat de fer observacions astronòmiques o senzillament passejar-hi i poder prendre-hi alguna cosa van omplir ahir d'una activitat inusual el parc del Castell de Manresa al turó de Puigterrà. També va servir perquè les associacions de veïns que comparteixen aquest espai, la del Passeig i Rodalies i la de Vic-Remei, reclamessin més atenció per al que consideren el «pulmó verd» del mig de la ciutat.

La festa del parc del Castell va ser eminentment lúdica i festiva, però amb l'esmentada connotació reivindicativa. La dirigent de l'AV del Paseig i Rodalies, Carme Prunés, va recordar que condicionar l'espai verd, millorar la seva il·luminació i els accessos, és una de les principals prioritats de l'entitat veïnal.

Precisament la milllora del parc del Castell va ser un dels projectes que van guanyar la darrera edició dels pressupostos participatius. La iniciativa, que s'està acabant de dissenyar, preveu instal·lar enllumenat públic, senyalitzar un circuit per poder fer exercici físic i un itinerari adaptat.

Per a Prunés, però, les demandes no s'acaben aquí. Reclama uns serveis sanitaris i uns accessos dignes. «Som conscients que hi ha altres necessitats, però que no ens oblidin», va demanar a l'Ajuntament. També va sol·licitar la col·laboració de la ciutadania perquè «cal més civisme» als espais públics.

El parc de Puigterrà «és un pulmó verd al bell mig de la ciutat, amb unes vistes espectaculars, que s'ha de conservar. A Manresa no ens podem deixar perdre res».

Amb aquest sentiment es va celebrar la cinquena edició de la festa al parc. En un dels extrems hi havia l'escenari principal, on hi va haver diverses actuacions i demostracions bàsicament de dansa. Però també hi havia altres activitats, com l'organitzada per l'Agrupació Astronòmica de Manresa per observar el firmament, jocs infantils i, sobretot, córrer darrere la pilota. És el que feia la majoria de la canalla aprofitant la zona verda de l'espai.