L'Ajuntament posa cartells pel civisme a la plaça de la Immaculada

Després de les queixes de veïns pels problemes d'incivisme que pateixen a la plaça de la Immaculada de Manresa (vegeu Regió7 del 27 d'abril), l'Ajuntament ha posat cartells en els què es demana que es respecti el descans dels veïns.

Els cartells no detallen l'horari fora del qual cal evitar fer soroll, però demanen que si es juga a pilota es faci amb cura i que no es llanci contra les parets i s'intenti controlar el soroll. També sol·licita que no es llanci menjar i altres deixalles a terra.

Els veïns van protestar i van demanar a l'Ajuntament de Manresa que prengués mesures per intentar posar remei a hores i hores de crits, xiscles, brutícia i patacades amb els quals asseguren que és molt difícil conviure.