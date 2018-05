L'Estiu Jove de Manresa d'enguany comptarà amb una vintena d'activitats

A Manresa hi ha poc més de 9.000 joves entre 14 i 25 anys. Per a tots ells s´han programat per als pròxims mesos de juny i juliol més d´una vintena d´activitats agrupades a la marca Estiu Jove de Manresa. Hi ha propostes esportives, artístiques i d´oci que organitza l´Ajuntament de Manresa amb la col·laboració de diverses entitats de la ciutat.

Estiu Jove de Manresa celebra la seva sisena edició amb propostes ja plenament consolidades com és el cas del torneig de vòlei platja que es fa a la plaça Major o el festival Manrusionica, al costat d´altres que es duran a terme per primera vegada com un joc de Paintball o la Holi Party.

Les activitats s´han presentat aquest dimarts al migdia al Skate Parc de la zona esportiva del Congost en un acte en el qual hi ha participat la regidora de Joventut, Anna Crespo, i representants de les entitats que organitzen activitats.

Segons Crespo l´Estiu Jove de Manresa «ens dóna moltes alegries». Va destacar que pràcticament totes són gratuïtes o amb un cost mínim.

La programació ja començarà aquest mateix dissabte amb la Festa del Riu a la llera del Cadener, a l´alçada del Pont Nou. És una activitat destinada a tots tipus de públic familiar però que vol fer especial incidència en els joves.

Manrusionica també s´ha inclòs dins l´Estiu Jove de Manresa. El seu responsable, Alfons Rodríguez, ha destacat l´sposta per les artistes femenines. El CAE ha preparat una nova edició de Manresa Express, una cursa per parelles que hauran de superar diverses proves. N´hi haurà una vintena i ja hi ha llista d´espera, ha explicat Laura Martín.

A La Kampana es duran a terme activitats per donar visibilitat a aquest espai jove, ha comentat Vanesa Fernández, mentre que una de les novetats d´enguany serà la Holi Party que se celebrarà el 21 de juliol a la plaça Europa. És organitzat per la comunitat juvenil que va néixer a internet, Adolescents.cat. Enric Rubio ha comentat que hi haurà música, color, que serà segura i de qualitat, i que pot agradar a jves i públic familiar.

L´Stalow Fest del 30 de juny durarà tot el dia. Es farà al complex del Congost i serà una mostra de cultura urbana: skate, hip hop, música i rap improvisat, ha explicat Ferran Soler. Enguany hi col·laboren els col·lectius Murs Plàstics i el de parkuour Pkman. Marc Dko, de Murs Plàstics, ha assegurat que volen convertir els vestidors del Congost en una veritable galeria d´art. Edar, de Pkman, ha dit que el seu objectiu és donar visibilitat a aquesta modalitat, una «alternativa a l´esport físic tradicional».

Paqui Borja, d´Expressa´t, conduirà un taller de teatre que s´allunyarà dels convencionals i que girarà entorn el món del clown, l´humor, el llenguatge gestual i les emocions, segons ha comentat.



PROGRAMACIÓ



Festa del Riu

Un dia al riu amb actuacions basket beat, tallers i a la nit la Fundación Tony Manero.

Data: 2 de juny

Lloc: : Zona del Pont Nou del Riu

Horari: de les 10 a les 24 h.

Organitza: Ajuntament de Manresa

Manresa Express

Cursa per parelles per diferents espais de la ciutat. Completar un Sudoku, pujar al rocòdrom del Congost, travessar el parc de l´Agulla amb caiac. Una versió manresana del Pekin Express. No et perdis l´oportunitat!

Data: 9 de juny

Lloc: Plaça Europa

Horari: 10.00h

Organitza: Casal de Joves la Kampana i el CAE

Col·labora: Ajuntament Manresa

Inscripció/preu: 10€ www.cae.org

MANRUSIONICA 2018

Festival de música electrònica de la Catalunya Central. Food Trucks, electrònic pícnic videomapping a la façana de la Seu.

Data: 9 de juny

Lloc: Parc de la Seu/ Plaça de la Reforma/Stroika

Horari: Electrònic Parc al parc de la Seu, a partir de les 12.00h, plaça de la Reforma de les 19.30 a les 02.30h de la nit, sala Stroika de les 02.30 a les 07.00h.

Organitza: Manrusionica i Ajuntament de Manresa

Més informació: www.manrusionica.com

Festival Simfònics

Amb l´objectiu de visualitzar ta tasca de les Escoles de música realitza aquest festival que compta amb l´apadrinament del grup Barcelona Gospels Messengers.

Data: 9 de juny

Lloc: Diferents espais de la ciutat

Horari: 18.00h

Organitza: Simfònic Associació i Ajuntament de Manresa

Inscripció/preu: Gratuït

Col·labora: Ajuntament Manresa

Inscripció/preu: Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia www.manresajove.cat

Macroscape

Vine a jugar aquest joc intel·ligent, on amb grups d´entre 4 i 5 persones hauràs de resoldre una sèrie d´enigmes a contrarellotge.

Data: 16 de juny

Lloc: Plaça Major

Horari: 20.00

Organitza: Cocolisto i Ajuntament de Manresa

Inscripció/preu: www.cocolisto/macroescapemanresa. Gratuït.

Nits de Jocs.

Les Nits de joc són un espai de trobada per a totes les persones apassionades pels jocs de taula. Vine i podràs provar més de 50 jocs de taula diferents!

Data: 7, 14 i 21,28 de juny

Horari: 21.30h

Lloc: Cafè del Taller

Organitza: CAE i Club del Joc

Inscripció/preu: activitat gratuïta sense inscripció prèvia

Taller de ganxet XL

Vine a posar color i a crear elements decoratius pels arbres de la plaça Icària

Data: del 12 al 14 de juny

Horari: de 17.00 a 20.00h

Lloc: Plaça Icària

Organitza: Casal de Joves la Kampana i Ajuntament de Manresa

Planta´t a la Icària: Pintada de persianes.

Ajuda´ns a donar color a les persianes del Casal de Joves la Kampana, amb l´artista, Susana Ayala.

Data: 20 i 21 de juny

Horari: de 17.00 a 20.00h

Lloc: Plaça Icària

Organitza: Casal de Joves la Kampana i Ajuntament de Manresa

Explica´m una història- Projecte Art que suma

Un grup de gent gran ha visitat l´Escola d´Art per explicar les seves vivències i experiències de quan eren joves i ha fomentat l´intercanvi creatiu entre els alumnes

Data: 15 de juny

Horari: tot el dia

Lloc: Escola d´art

Organitza: Escola d´art de Manresa i Ajuntament de Manresa

XII Torneig de vòlei platja

Torna el Torneig de vòlei platja a la plaça Major. Estàs ready?

Normes del torneig: els jugadors han de ser majors de 16 anys. Els equips han de ser mixtos, de 4 persones com a mínim. Hi ha dues categories: vermells (equips que no juguen habitualment a vòlei) i blaus (equips que juguen habitualment a vòlei)

Data: de dilluns 25 de juny a diumenge 1 de juliol

Horari: de dilluns a divendres de 18.30 a 24h

Dissabte de 15 a 22h/diumenge de 9 a 21h

Lloc: Plaça Major

Organitza: Ajuntament de Manresa i Vòlei 6

Inscripció/preu: 10€ per persona. www.manresajove.cat. Places limitades

II Torneig Junior de vòlei platja

Si tens menys de 16 anys i t´agrada jugar a vòlei, aquest any apunta´t a aquest nou torneig!

Normes del torneig: Els equips han de ser mixtos, de 4 persones com a mínim.

Data: dimarts 26 de juny al diumenge 1 de juliol

Horari: de dilluns a divendres de 17.00 a 18.30 Dissabte de 15 a 20h

Organitza: Ajuntament de Manresa i vòlei 6

Inscripcions/preu: 20 euros per equip. www.manresajove.cat

Stalow Fest

El festival alternatiu de Manresa! Concerts, skate, hip hop, graffiti, parkour i moltes sorpreses més. No t´ho pots perdre!

Data: Dissabte, 30 de juny

Horari: 10 a 24h

Lloc: Complex Congost

Organitza: Associació Stalow Fest i Ajuntament de Manresa

Inscripció/preu: activitat gratuïta sense inscripció prèvia

Torneig de ping pong d´estiu

T´agrada jugar a ping pong? Apunta´t i participa al torneig d´estiu ! Vine a compartir!

Data: 2 de juliol

Horari: 18.00h

Lloc: Plaça Gispert

Organitza: Casal de Joves la Kampana

Nits de Jocs a la fresca: Especial homes llop lluna plena

El Club del Joc del CAE organitza una nit de jocs a la fresca, on el joc protagonista serà el homes Llop. T´atreveixes a jugar-hi?

Data: 5 de juliol

Horari: 21.30 a 24h

Lloc: Plaça Major

Organitza: CAE i Club del Joc

Inscripció/preu: activitat gratuïta sense inscripció prèvia

Setmana jove de la Balconada

Tres dies d´activitats per joves al barri de la Balconada. T´ho perdràs???

Data: 6, 7 i 8 de juliol

Horari: Matins i tardes

Lloc: Al barri de la Balconada

Organitza: PDC Balconada, Punt Omnia i Avv. Balconada.

Inscripció/preu: Envia un correu a pdcbalconada@larada.coop. Activitat gratuïta

Paintball

Vine a jugar a Paintball, un joc d´equip, divertit i estratègic!!

Data: Dissabte, 7 de juliol

Horari: 18.00

Lloc: Llera del riu ( punt trobada: Estadi de futbol)

Organitza: Ajuntament de Manresa

Inscripció/preu: www.manresajove.cat. 5 euros. A partir de 14 anys.

Piscines Nocturnes

Vine amb banyador i xancletes a gaudir d´una remullada a la nit amb ambient, llums i música chill-out a les piscines municipals de Manresa. Hi haurà servei de bar. A partir de 14 anys.

Data: Divendres 13 de Juliol

Horari: 21 a 24h

Lloc: Piscines municipals de Manresa

Organitza: Ajuntament de Manresa i piscines municipals

Inscripció/preu: 3€ Compra la teva entrada a les piscines municipals. Gratuït pels abonats a les piscines.

Holi Party

Gaudeix de la Holi Party d´adolescents.cat, amb els dj: Roger Carandell i Adrià Ortega

Data: Dissabte, 21 de juliol

Horari: 19:00

Lloc: Pl. Europa

Organitza: Ajuntament de Manresa

Inscripció/preu: activitat gratuïta sense inscripció prèvia



TALLERS SETMANALS



Campus vòlei platja

Vols passar una setmana practicant vòlei platja? Apunta´t al Campus!

Data: de dimarts 26 de juny a divendres 29 de juny.

Horari: de 9.00 a 12.00h

Lloc: Parc de la Seu/ Plaça Major de Manresa

Organitza: Ajuntament de Manresa i Vòlei 6

Inscripció/preu: 25€. www.manresajove.cat

Taller de teatre

Taller artístic on aprendràs a confiar en el teu talent i les teves habilitats. Apunta-t´hi per descobrir el teu potencial.

Dates: 9, 11 i 13 de Juliol

Horari: de 10 a 13h

Lloc: Espai Jove Joan Amades, C/ Sant Blai, 14.

Organitza: Ajuntament de Manresa

Inscripció/preu: 18€. www.manresajove.cat

Setmana d´aventura

Apunta-t´hi i prepara´t per anar amb bicicleta, per fer escalada, caiac, patinet 4x4. Cada dia un esport diferent!

Data: 2 al 6 de Juliol

Horari: de 9.30 a 13.00 h

Lloc: diferents espais de la ciutat

Organitza: Ajuntament de Manresa, Casal de joves la Kampana i el CAE.

Inscripció/preu: 25€. www.manresajove.cat



EXPOSICIONS

Trencant el silenci

L´exposició pretén conscienciar a la població amb 14 imatges i dos escrits inspirats en casos reals sobre la dura situació en què es troben algunes dones víctimes de violència masclista

Data: del 4 al 29 de Juny

Lloc: Espai Jove Joan Amades C/ Sant Blai, 14

Horari: Dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14h i tardes de dilluns a divendres de 16 a 19h.

Organitza: Associació Lilium, Foto Art i Ajuntament de Manresa.

Entrada lliure

Exposició Ludorail: Jugant per Europa

De l´experiència de 22 joves que van viatjar de Verona a Manresa, organitzant activitats dinamitzades a les diferents places de totes les ciutats per on passaven, compartint jocs adreçats a totes les edats, neix aquesta exposició que crea el CAE Horari: De dilluns a divendres de 17 a 20.30 h

Dates: del 4 al 29 de juny

Lloc: Casal de Joves la Kampana, plaça Icària

Horari: de dilluns a divendres de 17.00 a 20.30

Organitza: Casal de Joves la Kampna i CAE

Entrada lliure.



CONCURSOS

Concurs d´Instagram del Centre Històric

Capta la millor imatge del nucli antic de la ciutat, que facin referència a la vida quotidiana d´aquests barris i etiqueta-ho a # CHpostal. Les millors s´editaran en cartró ploma i es farà una exposició! Participa! Hi haurà premi!