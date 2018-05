Manresa participa en "Barris Antics, molt per oferir, molt per descobrir"

Manresa torna a participar en la campanya "Barris antics, molt per descobrir, molt per oferir", que enguany compta amb 37 poblacions, 4 més que l´any passat, i que té per objectiu dinamitzar el comerç de proximitat en els nuclis antics dels municipis.

Els detalls de la campanya els han explicat el regidor de l´Ajuntament de Manresa de Comerç i Mercats, Jaume Arnau, i el comissionat pel Centre Històric, Adam Majó; i la presidenta de la UBIC, Tània Infante. També hi eren presents representants de les associacions de comerciants organitzadores.



Com funciona?

Aquesta iniciativa consisteix en què, fins al 16 de juny, el client, per cada compra que faci en algun dels establiments comercials adherits, rebrà una butlleta que dipositarà en una bústia i que l´habilitarà per participar en un sorteig, que tindrà lloc el dilluns 18 de juny i que oferiran 37 premis consistents en estades a cada un dels altres 37 municipis participants.

En total s´entregaran 37 premis que consistiran cada un en una visita turística per a dues persones a cada una dels 37 municipis adherits a la campanya i en les quals podran gaudir d´experiències gastronòmiques, nits d´hotel, visites guiades, espectacles i productes típics de cadascun dels municipis organitzadors.

Així, a més de premiar la compra als nuclis antics, també es dona a conèixer la riquesa i el patrimoni de cada municipi convidant als guanyadors, amb un acompanyant, a passar un dia complet.

L´acte de lliurament de premis serà el dissabte 23 de juny. I, els guanyadors de la visita a Manresa vindran a la capital del Bages el dia 29 de setembre.

La campanya, promoguda des de la Xarxa de Barris Antics de Catalunya, compta a Manresa amb la col·laboració de les associacions de comerciants del carrer del Born; de plaça Major, Sant Miquel, Sobrerroca i voltants; carrer Nou; Urgell; Gispert-Vilanova; la UBIC; l´Antic; l'Associació de Paradistes del Mercat Puigmercadal; el Comissionat pel Centre Històric i la Regidoria de Comerç.