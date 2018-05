El nou hospital de dia d'oncologia de Manresa rep els primers pacients

El nou hospital de dia d'oncologia i hematologia de l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa ha obert portes aquest dimarts amb la satisfacció dels seus pacients. Carmen Hernandez, usuària del servei, explica a l'ACN que no se l'imaginava així. "És preciós, confortable i molt alegre", reconeix. El nou espai, fet realitat en part gràcies a una campanya de mecenatge, pretén solucionar les mancances de l'anterior, situat al mateix centre sanitari, però que s'havia quedat petit. Montse Domènech, cap del servei d'Oncologia Mèdica d'Althaia recorda l'auge d'usuaris del servei, que s'ha duplicat en els darrers set anys, passant de 4.000 a 8.000 administracions anuals de quimioteràpia. La nova unitat, ubicada a la planta 0 de la part antiga de l'hospital, és quasi quatre vegades més gran que l'anterior i té un cost total de 2 milions d'euros.

Durant les primeres hores de la nova unitat, els pacients es mostraven sorpresos en veure el nou espai. La llum natural, l'increment d'espai o la intimitat és algun dels aspectes que destaquen. "És molt més còmode per ells i per nosaltres", assegura el cap d'Hematologia d'Althaia, Albert Altés, que el defineix com "un hospital digne".

Antonio Soler, usuari de l'hospital, parla d'un espai "fantàstic". Es dona la coincidència que Soler no havia conegut l'anterior unitat, però sí que havia estat en altres hospitals "i no es poden comparar". Al seu costat, la també usuària, Carmen Hernàndez, qui sí que coneixia l'anterior unitat, afirma que és "impressionant "i que de ben segur que l'ajudarà a anar a les sessions de quimioteràpia "amb més alegria"

.

En aquest sentit Altés aprofundeix en la importància psicològica que pot tenir pel pacient el canvi d'ubicació. "Si es veu una estructura bonica, neta, tot ben posat... El pacient té la sensació que tot anirà millor, dona una perspectiva positiva", diu, tot afegint que "que menys que es mereixen que un lloc confortable on passar un moment tan difícil".



Als límits



El personal d'Althaia reconeix la necessitat del nou hospital. Montse Domènech, cap del servei d'Oncologia Mèdica d'Althaia, explica que en els darrers set anys s'han passat de 4.000 administracions anuals de quimioteràpia a 8.000. I insisteix en el fet que la feina que s'hi fa va més enllà. "S'assumeix la urgència, el diagnòstic, assaigs clínics", explica. Altés, afegeix que malgrat que el funcionament serà el mateix, s'evitaran "les aglomeracions" i es podran atendre "més pacients alhora".

El nou hospital de dia d'oncologia i hematologia donarà servei a les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i la Cerdanya. S'ha passat de 231 metres quadrats de superfície a 824, cosa que significa que cada pacient disposarà ara de 31 metres, quan abans eren 9. També s'han incrementat el nombre de llits per a malalts, passant dels 8 llits i 12 butaques a 10 llits i 19 butaques.



Els pacients, els arquitectes



El nou hospital ha comptat amb la complicitat d'un grup d'usuaris que "ens han dit quines eines eren necessàries perquè fos més òptim", explica Domènech, tot afegint que "s'han emocionat en veure el resultat". Entre els consells que han acabat esdevenint una realitat hi ha el fet que hi ha més llum natural o que s'hagi dibuixat als taulells les muntanyes que envolten el pla de Bages, "ja que per facilitar les tasques del personal mèdic no els podíem posar cara a la finestra". A més, s'han utilitzat tons a les parets per simular els colors de l'aposta de sol per fer-ho tot "més acollidor".



Satisfacció entre el personal



Montse Esclusa, responsable d'infermeria de l'hospital de dia, assegura que el canvi també és un plus pels treballadors. "Ens falta adaptar-nos, però estem molt contents", diu. I és que com els seus companys, insisteix en el fet que estaven treballant "en un lloc massa petit, amb la climatització que no era correcta, amb riscos per la seguretat del pacient... Era un desig que teníem tots".

Tot i que com tot estrena ha sorgit algun imprevist, com ara pacients que han anat a l'antic espai, Esclusa afirma que tot "és qüestió de temps".



Un hospital amb mecenes



El nou hospital d'oncologia té un cost de 2 milions d'euros. Una part ha estat finançada a través d'una campanya de mecenatge. Antònia Raich, responsable de la Unitat de participació i Mecenatge d'Althaia, assegura que la col·laboració rebuda ha estat "increïble". "No tothom amb diners, també hem tingut voluntaris que han organitzat esdeveniments per ajudar-nos a recaptar diners", afegeix.

No obstant això, Raich recorda que malgrat que aquest dimarts el nou hospital "comença a caminar", encara queda feina "per acabar d'equipar-lo i pagar el crèdit bancari que s'ha demanat per poder-lo fer real". Així, anuncia que les accions de recaptació de fons encara seguiran.