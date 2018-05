Els pressupostos participatius perden més de la meitat de votants d'un any per l'altre

El parc del Castell ha guanyat per segon any la convocatòria dels pressupostos participatius

La participació als pressupostos participatius d'enguany ha baixat de manera notable. De les 6.228 persones que van votar el 2017 s'ha passat a les 2.826 aquest 2018. En són 3.402 menys d'un any per l'altre. Concretament el 54,62 % menys. En aquesta ocasió els quatre projectes que s'han imposat en la votació popular estan tots relacionats amb espais públics i verds a la ciutat. La segona fase de les millores al parc del Castell, la del parc del Cardener a la zona del Pont Nou (al Congost), treballs de condicionament del turó del Puigberenguer i la instal·lació d'un parc infantil al Casino han sigut, per aquest ordre, les propostes més votades, segons va fer públic ahir l'Ajuntament. En cadascuna s'invertiran 50.000 euros per fer-les realitat.

El regidor de Participació, Pol Huguet, va afirmar durant la presentació dels resultats que el nombre de votants «pot semblar baix», però que es mou per la línia alta dels processos participatius que es fan a Catalunya en els quals hi prenen part un 3 % de la població convocada en la consulta. A Manresa el percentatge arriba al 4,2 %, va remarcar. Tenien dret a votar totes les persones majors de 12 anys amb domicili a Manresa: 67.276. Per primer cop s'hi van incloure els joves de 12 a 15 anys.

Per a Huguet, la participació en el procés del 2017 va ser «excepcional» per diverses circumstàncies, com per exemple que hi havia una trentena de projectes davant els 20 d'aquest any, i que la major part de les propostes les havien presentat entitats, que tenen més capacitat de mobilització. En canvi, aquest any n'hi ha la meitat que les han proposat persones a títol individual. Es dóna el cas, però, que tres d'aquestes han estat de les més votades, com les millores al parc del Cardener, al Puigberenguer i el parc infantil del Casino. Per a Huguet aquest fet té un component positiu pel que fa a qualitat democràtica, ja que la ciutadania ha valorat l'interès del projecte sense tenir en compte qui el presentava.

Sí que va dir, també, que cal fer un esforç més important comunicativament per donar a conèixer el projecte dels pressupostos participatius.

Diumenge a la mitjanit es va acabar el termini per votar, i ahir al migdia es van presentar els resultats. Les millores al parc del Castell és el segon any consecutiu que s'imposa en les votacions. A l'edició passada també va ser la proposta més votada. Incideix en la instal·lació d'enllumenat públic i eficient al llarg dels camins que travessen el parc de Puigterrà per millorar-ne la seguretat. Ha tingut 1.399 vots, el 12,38%. La proposta la va presentar l'Associació de Veïns del Passeig i Rodalies.

El segon lloc ha sigut per implementar millores al parc del Cardener a la zona del Pont Nou. El projecte el va presentar Anna García i preveu plantar-hi arbres, posar-hi taules i bancs per seure-hi i endreçar les esplanades per fomentar el joc i l'esport. Ha aconseguit 1.266 vots, l'11,2 %.

El tercer projecte més votat ha estat «Estimem el turó del Puigberenguer». Com l'anterior també és una iniciativa personal. En aquest cas de Francesc Rubio i Júlia Molero. La idea és consolidar la zona d'aparcament, netejar i adequar l'espai, instal·lar mobiliari urbà, bancs, papereres i un punt d'aigua. Ha tingut 1.011 vots, el 8,94%.

Finalment, el quart i darrer projecte preveu crear un parc infantil per a infants de 0 a 12 anys al pati del Casino. Ha sumat 985 vots, el 8,7% i és una proposta de Cèlia Fíguls i Eduard Brunet.

Tots els projectes tenen un pressupost de 50.000 euros. Sumen els 200.000 que es destinen a la partida amb aquest propòsit.

A l'acte també hi va participar l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent. Va ser qui va anunciar els guanyadors i va esperonar la resta a tornar-ho a intentar en pròximes edicions. Va agrair tothom qui havia presentat projectes per la implicació que suposa per millorar la ciutat.