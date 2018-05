Prevenció de la violència masclista a les xarxes socials

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones de l'Ajuntament de Manresa i l'equip comarcal del Bages del protocol d'actuació en casos de violència masclista en l'àmbit de la parella a Manresa i el Bages van organitzar una xerrada sobre violència masclista, les tecnologies de la informació i les xarxes socials, que va tenir lloc al Palau Firal de Manresa.

Hi van participar cent professionals dels àmbits social, sanitari, advocacia, ensenyament. Tenia com objectius assessorar els professionals per prevenir i recomanar patrons de seguretat a les dones que han patit o pateixen situacions d'abús a les xarxes socials i terminals mòbils; i la seva validesa en un procés penal, a càrrec de Miquel de Paz, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos.