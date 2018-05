La UPC Manresa crea un nou centre específic de recerca en la gestió de recursos i residus

El Consell de Govern del 17 de maig ha aprovat la creació del Centre Específic de Recerca Smart Sustainable Resources de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), per potenciar la creació, la innovació i la transferència de coneixement en les àrees dels recursos naturals, i dels residus urbans, industrials i miners, mitjançant tecnologies per a la localització, el processament, l'optimització i l'aprofitament dels recursos.

El nou centre generarà sinèrgies amb el teixit industrial i les administracions per constituir un futur hub dels smart natural resources. A més de ser un pol d'atracció singular a la Catalunya Central, treballarà per ser un referent internacional en l'ús de tecnologies eficients, sostenibles i intel·ligents en l'aprofitament de recursos minerals i en el tractament i la reutilització de residus miners, industrials i urbans. També compta amb la col·laboració del Geoparc UNESCO de la Catalunya Central, el qual treballa activament per a la protecció del patrimoni geològic i miner, i s'integra dins d'una estratègia territorial de desenvolupament econòmic sostenible.

L'Smart Sustainable Resources està integrat per 26 investigadors de tres grups de recerca consolidats i vinculats a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM): el grup de Tractament Biològic de Contaminants Gasosos i Olors (BIOGAP), el grup de recerca en Circuits i Sistemes de Comunicació (CIRCUIT) i el grup de recerca en Mineria Sostenible (GREMS). Els investigadors que formen part d'aquests grups ja havien treballat plegats anteriorment en altres projectes, de manera que, la fusió en un sol centre intensificarà aquestes relacions per dur a terme iniciatives pluridisciplinàries, que són els més demandats del sector industrial.

El consell de direcció d'aquest centre està format pels directors dels grups de recerca que l'integren: Xavier Gamisans (de BIOGAP), Pere Palà (de CIRCUIT) i David Parcerisa (de GREMS).