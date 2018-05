Althaia estrena l'hospital d'oncologia finançat en part gràcies a donacions

L'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa va posar en marxa ahir el nou hospital d'oncologia i hematologia, un projecte que s'ha finançat en part gràcies a donacions. És a la part històrica de l'edifici hospitalari i gairebé multiplica per quatre l'espai de què disposava fins ara. El projecte ha costat 2 milions d'euros, dels quals mig milió han sortit fins ara de la campanya de mecenatge, que continuarà els pròximes dies.

La cap del servei d'oncologia d'Althaia, Montserrat Domènech, va recordar ahir que els darrers 7 anys s'ha passat de fer 4.000 sessions anuals de quimioteràpia a més de 8.000, i que els nous espais també assumeixen urgències, diagnòstic i assajos clínics. Per la seva banda, el cap de servei d'hematologia, Albert Altés, va comentar que és molt més còmode per als pacients i per als professionals. «Si es veu una estructura bonica, neta, tot ben posar, el pacient té la sensació que tot anirà millor. Dóna una perspectiva positiva».

No tan sols suposa una millora per als pacients que es tracten d'un càncer, sinó també per als professionals. La cap d'infermeria de l'hospital de dia, Montse Esclusa, va assegurar que el canvi també és un plus per als sanitaris. «Era un desig que teníem tots».

A diferència de l'hospital de dia que hi havia fins ara, el nou espai té llum natural i garanteix certa intimitat per als pacients. Segueix els mateixos patrons que la part nova de Sant Joan de Déu però amb diferències. Per suggeriment dels usuaris s'ha tingut cura de la decoració, simula skyline del Bages, i detalls com els colors.