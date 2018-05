Com evitar tenir uns pulmons 30 anys més vells que tu

Del que els ulls que no volen veure, els pulmons se'n dolen. La tàctica de mirar cap a una altra banda és àmpliament utilitzada pels fumadors, que aquest dimarts ho van tenir més difícil perquè si ells no van als serveis sanitaris, els serveis sanitaris van a ells i dues infermeres i una estudiant d'infermeria van plantar parada al mercat de la Sagrada Família de Manresa.

Van penjar il·lustracions informatives elaborades per Agustí Serrano i van desplegar un marcador amb gomets dels principals motius per deixar de fumar, rodes de càlcul dels diners que es porten gastats en tabac -autèntiques fortunes al llarg dels anys-, un dispositiu electrònic per visionar un vídeo sobre els efectes del tabac i els aparells necessaris per tenir indicacions sobre el grau de risc de tenir problemes de salut i l'edat pulmonar.

Un dels fumadors que aquest dimarts al matí van accedir a fer-se les proves era un home de 55 anys amb una edat pulmonar de 85. És el que li va dir l'aparell després de fer una prova similar a una espirometria. I el resultat de començar a fumar als 18 anys i consumir una mitjana de 15 cigarretes diàries.

Maria Àngels Gibert, infermera que fa consulta especialitzada en deshabituació tabàquica, explica amb paciència a qui la vol escoltar que la carboximetria mira l'aire expirat pel fumador comptabilitzant el monòxid de carboni que té acumulat a la mucosa bucal.

Amb aquesta informació el fumador pot saber a quina escala es troba i resulta encoratjador veure com disminueix per als que ho estan deixant. Al contrari suposa un seriós toc d'alerta. Del no fumador al fumador extrem hi ha una gradació il·lustrada amb un vermell cada cop més intens. Els fumadors extrems tenen molts números de cremar-se amb les seves pròpies cigarretes.

També vermell era el pulmó sa del vídeo que es podia veure i que mostrava com s'anava ennegrint a mesura que el seu propietari queia al pou de l'addicció. Un addicte que es pot presentar dient: «Hola, jo tinc 55 anys, però els meus pulmons 85».

Dades que no es coneixen gaire és que en la combustió d'un cigarret hi intervenen diferents corrents d'aire. I que la seva malignitat no acaba als pulmons dels consumidors sinó que els components del tabac s'adhereixen als cabells, a la roba, als mobles. En una casa de fumador si un nen deixa una joguina a qualsevol lloc i després se la posa a la boca ingereix nicotina.

Mentrestant, l'altra infermera, Cesca Collado, demanava voluntaris i molts es posaven les ulleres de no voler veure el que els estava passant.