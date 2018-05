L'Estiu Jove de Manresa programa una vintena d'activitats per al juny i el juliol

A Manresa hi ha poc més de 9.000 joves d'entre 14 i 25 anys. Per a tots s'han programat per als pròxims mesos de juny i juliol més d'una vintena d'activitats agrupades sota la marca Estiu Jove. Hi ha propostes esportives, artístiques i d'oci que organitza l'Ajuntament de Manresa amb la col·laboració de diverses entitats de la ciutat.

Estiu Jove de Manresa celebra la seva sisena edició amb propostes ja plenament consolidades com és el cas del torneig de vòlei platja que es fa a la plaça Major o el festival Manrusionica, al costat d'altres que es duran a terme per primera vegada com un joc de Paintball o la Holi Party. La Festa del Riu, que se celebrarà aquest dissabte, o el Macroescape, del 16 de juny a la plaça Major, també s'han inclòs al programa d'actes tot i que hi pot participar gent de totes les edats.

Les activitats es van presentar aquest dimarts al migdia a l'Skate Parc de la zona esportiva del Congost en un acte en el qual van participar la regidora de Joventut, Anna Crespo, i representants de les entitats que organitzen activitats.

Segons Crespo, l'Estiu Jove de Manresa «ens dóna moltes alegries». Va destacar que pràcticament totes són gratuïtes o amb un cost mínim.





Dissabte comença

La programació ja començarà aquest mateix dissabte amb la Festa del Riu a la llera del Cardener, a l'alçada del Pont Nou. És una activitat destinada a tots tipus de públic familiar però que vol fer especial incidència en els joves. Hi haurà actuacions de tota mena, tallers i a la nit l'actuació de la Fundación Tony Manero.

Manrusionica també s'ha inclòs a l'Estiu Jove de Manresa. El seu responsable, Alfons Rodríguez, ha destacat l'aposta per les artistes femenines. El CAE ha preparat sessions de jocs i una nova edició de Manresa Express, una cursa per parelles que hauran de superar diverses proves. Hi haurà una vintena de parelles participant-hi i ja hi ha llista d'espera, va explicar Laura Martín.

A La Kampana es duran a terme activitats per donar visibilitat a aquest espai jove, va comentar Vanesa Fernández, mentre que una de les novetats d'enguany serà la Holi Party, que se celebrarà el 21 de juliol a la plaça Europa. És organitzat per la comunitat juvenil que va néixer a internet, Adolescents.cat. El seu representant, Enric Rubio, va explicar que hi haurà música, color, i que serà segura i de qualitat. «Pot agradar a joves i públic familiar».

L'Stalow Fest del 30 de juny durarà tot el dia. Es farà al complex del Congost i serà una mostra de cultura urbana: skate, hip-hop, música i rap improvisat, ha explicat Ferran Soler. Enguany hi col·laboren els col·lectius Murs Plàstics i el de parkour Pkman. Marc Dko, de Murs Plàstics, va assegurar que volen convertir els vestidors del Congost en una veritable galeria d'art. Eder, de Pkman, va dir que el seu objectiu és donar visibilitat a aquesta modalitat «alternativa a l'esport físic tradicional».

Tallers setmanals

Estiu Jove es completa amb tallers setmanals com el de teatre que conduirà Paqui Borja, d'Expressa't. Va comentar que s'allunyarà dels convencionals i que girarà entorn el món del clown, l'humor, el llenguatge gestual i les emocions. Els esports d'aventura i el campus vòlei platja completen l'oferta de tallers. També hi haurà tres exposicions durant el juny: «Trencant el silenci», a l'espai Jove Joan Amades, sobre la violència masclista; «Projecte Art que suma», a l'Escola d'Arts, i «Ludorail: Jugant per Europa» sobre una iniciativa del CAE, a La Kampana.