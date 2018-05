Pot ser viable un supermercat cooperatiu al Bages?

Arxiu particular

L´acte de dilluns a l´Auditori de la Plana de l´Om. Arxiu particular

És possible crear un supermercat cooperatiu al Bages? Un grup de cent persones estan interessades en estudiar-ne la viabilitat. La idea s'ha forjat durant la Setmana de l'Economia Social i Solidària de Manresa, que va començar dilluns al vespre amb un èxit de participació en l'acte d'obertura, la projecció del documental 'Food Coop' i el posterior debat sobre supermercats cooperatius. En la cinta cinematogràfica s'aborda una cooperativa que agrupa més de 16.000 persones al barri de Brooklyn de Nova York.

La dinamització del debat sobre la possibilitat de construir un supermercat cooperatiu, amb presència de productors i consumidors, va ser dinamitzat per Toni Lodeiro, especialista en consum conscient de la cooperativa Opcions, i Alba Rojas, de la cooperativa manresana MengemBages. Tots dos feien una valoració més que positiva de la bona acollida que havia tingut tant el documental com la proposta en el que va ser el tret de sortida d'una Setmana de l'Economia Social i Solidària de Manresa que té actes cada dia i que culminarà el dissabte 2 de juny amb tota una jornada farcida d'activitats per a tota la família a l'entorn de la fàbrica dels Panyos.

En el debat posterior a la projecció de 'Food Coop', Lodeiro va contextualitzar la situació de les cooperatives de consum agroalimentari en el moment actual, i va exposar com estan naixent altres tipus de models a partir del canvi d'escala i de professionalització. El de Food Coop seria un d'ells, però n'hi ha d'altres que poden adaptar-se a la realitat de cada territori i cada societat. Per la seva part, Alba Rojas va centrar el debat en la comarca del Bages i va convidar les persones assistents, més d'un centenar, a participar del grup de treball que ha d'estudiar la viabilitat de construir un projecte de supermercat cooperatiu a la ciutat i la comarca i que vinculi a productors de proximitat i persones consumidores interessades en un model diferent a l'actual.

La Setmana de l'Economia Social i Solidària va continuar ahir dimarts amb una trobada de restaurants i establiments turístics de la Catalunya Central també impulsada per l'Ajuntament de Manresa i l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, coorganitzadores dels actes d'aquesta setmana, i en la qual la XAREC va exposar el nou projecte de cooperativa de serveis al sector de l'hostaleria responsable que està presentant arreu del país.

Aquest dimecres continuen les activitats amb una taula rodona sobre noves fórmules d'accés a l'habitatge que es farà a l'Oficina Jove de Manresa i on, entre altres experiències, s'explicarà la de Barri Bell de Manresa, La Serreta de Cardedeu i Cal Cases de Santa Maria d'Oló.