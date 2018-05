El Síndic de Greuges presentarà el seu informe al pròxim ple municipal

El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, presentarà el seu informe anual d'actuacions relacionades amb Manresa al pròxim ple municipal que s'ha de celebrar el 21 de juny.

Ribó intervindrà al ple abans de l'inici de l'ordre del dia habitual. Posteriorment hi haurà una ronda d'intervencions de tots els grups municipals.

L'assistència del Síndic de Greuges és fruit del conveni que el 18 d'octubre passat va signar amb l'Ajuntament per reforçar els serveis que ofereix a Manresa. Estableix que l'equip del Síndic farà un mínim de quatre visites anuals a la ciutat i també la intervenció al ple municipal per passar compte de l'informe anual. també hi ha el compromís de donar la màxima celeritat a les queixes.

D'acord amb el conveni el Síndic pot proposar iniciar vies de mediació per facilitar una resolució més ràpida i positiva de les queixes rebudes.

El conveni es va signar un cop l'equip de govern va desestimar la creació del Síndic Defensor de la Ciutadania Local.



Visita a les Escodines

En el marc de les visites periòdiques a Manresa, l'equip del Síndic serà a Manresa el pròxim dijous 7 de juny per atendre totes aquelles persones que vulguin fer consultes o queixar-se de l'administració pública o empreses que presten serveis d'interès general com aigua, llum, gas o telefonia.

Les visites s'atendran al Casal de les Escodines. Cal concertar prèviament la visita al telèfon gratuït 900 12 41 24, o bé a l'adreça sindic@sindic.cat