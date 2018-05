ERC de Manresa pretén aconseguir la segona victòria electoral en 41 anys

, de les 42 conteses electorals que hi ha hagut des de la recuperació de la democràcia, les sigles d'ERC només han sortit victorioses a les generals del 2016.

Ara treballa amb l'objectiu d'assolir la seva segona victòria en uns comicis a la ciutat el maig del 2019. Si ho aconsegueix serà la primera vegada que guanya unes municipals.

Esquerra ha estat la primera formació política a definir el seu candidat a les municipals, Marc Aloy, conscient de la progressió dels seus resultats, que els darrers anys són els més importants de la seva trajectòria en el període comprès entre 1977 i l'actualitat.

S'enfronta a una hegemonia de victòries a la ciutat de CiU i el PSC, que s'han anat alternant durant les darreres quatre dècades al capdamunt de la classificació de resultats, amb excepcions com la presentació victoriosa de Convergència i Esquerra plegats com a Junts pel Sí al Parlament de Catalunya el 2015, o la concurrència de Convergència sense Unió com a Junts per Catalunya, fórmula amb la què va guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya el 2017 i a les generals del 2015.

Esquerra, que a l'inici del període analitzat aconseguia resultats del 2% i del 4%, ha obtingut els seus millors registres percentuals a les eleccions al parlament europeu del 2014 (29,5%), a les generals del 2016 (24,3%) i a les del parlament català del 2017 (24%).



10.034 vots fa cinc mesos

En nombre de vots, a les darreres eleccions celebrades, les del Parlament de Catalunya del 2017, va ser quan va obtenir la millor collita: 10.034 sufragis. Cal tenir en compte, però, que Convergència amb la marca Junts per Catalunya va aconseguir 13.888 vots i gairebé un 10% més que ERC.

Per trobar el segon millor resultat republicà en nombre de vots cal remuntar-se a les generals del 2004, 8.761 sufragis, i el tercer va ser a les generals del 2016 amb 7.808 suports.

Situada a la banda alta, tant en nombre de vots com en percentatge de suports, i amb el PSC a molta distància, les municipals del 2019 apareixen en aquests moments com una competició que tindrà una formació líder –que és Convergència, que es presentarà com a Junts per Catalu-nya– i un ferm aspirant que és Esquerra. CDC i ERC governen en coalició a Manresa.