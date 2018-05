La Fundació Althaia de Manresa formarà més especialistes que mai. 26 professionals han entrat com a residents a la institució assistencial manresana per rebre formació en les seves respectives especialitats mèdiques i sanitàries. És la xifra més alta que hi ha hagut mai a Althaia. L'any passat en van entrar 19.

Aquesta setmana han participat en un acte de benvinguda a l´Hospital de Sant Joan de Déu durant el qual també es van acomiadar els metges i infermeres que enguany han acabat la seva formació.

Dels 26 nous residents que s´incorporen a Althaia, quinze es corresponen a especialitats hospitalàries mentre que els onze restants són professionals d´atenció familiar i comunitària de la Unitat Docent de l´ICS a la Catalunya Central, que faran una part de la seva formació a l´Hospital.

Els nous residents es formaran en les especialitats de Psiquiatria, Cirurgia general i de l´aparell digestiu, Medicina intensiva, Obstetrícia i ginecologia, Pediatria, Medicina interna, Anestesiologia i reanimació, Psicologia clínica, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Oncologia mèdica i Medicina familiar i comunitària. A banda, també es formaran infermeres residents de les especialitats de Salut Mental, Obstetrícia i ginecologia i Atenció familiar i comunitària.

A l´acte de benvinguda hi va participar el degà de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, Ramon Pujol. Va fer un repàs dels canvis que s´han produït en la pràctica assistencial durant les darreres dècades.

També hi va intervenir el cap d´estudis de la Fundació Althaia, Ramon Santisteve. Va destacar l´aposta de la institució per consolidar i incrementar les places docents, així com per acreditar noves especialitats. Alfons Hervàs, director de Qualitat i Coneixement d´Althaia, va felicitar els nous i antics residents i els va desitjar el millor en la seva nova etapa professional. També ho va fer el director general de la Fundació Althaia, Manel Jovells, que va destacar la clara vocació docent d´Althaia, que cada any acull més de 800 estudiants en pràctiques de diferents àmbits. Mariona Fígols, metgessa especialista en Oncologia Mèdica, i Henry Escobar, metge especialista en Atenció Familiar i Comunitària, van parlar en nom dels residents que s´acomiadaven.

Els professionals que han acabat la seva residència són de les especialitats de Cirurgia ortopèdica i traumatoloògia, Anestesiologia i reanimació, Medicina interna, Oncologia mèdica, Psiquiatria, Obstetrícia i ginecologia, Infermeria de Salut Mental i Infermeria d´Obstetrícia i ginecologia. D´aquests nou especialistes que s´han format a Althaia, sis es quedaran treballant a la institució. En aquest mateix acte també s´ha acomiadat els vuit metges i infermeres de l´especialitat d´Atenció familiar i comunitària de l´ICS a la Catalunya Central.