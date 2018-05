L'Agulla Market tindrà 25 parades, aquest cap de setmana

El parc de l'Agulla de Manresa viurà aquest cap de setmana una nova edició de l'Agulla Market, una cita amb la moda, l'art, la gastronomia i la música.

L'entrada és lliure i se celebrarà dissabte i diumenge de les 11 del matí fins a la mitjanit. Hi haurà 25 parades de nous i joves dissenyadors que oferiran els seus productes com joies, bijuteria, roba vintage, complements, barrets o objectes decoratius. Així mateix hi haurà sis vehicles de food truck i activitats pensades per als més petits que anirà a càrrec de diversos entitats.

També s'ha programat actuacions musicals de flamenco chic a càrrec de Paiéndola i de rock amb Suiside Brothers.