La Seu de Manresa recupera la tradició de l'Ou com balla 35 anys després

La basílica de la Seu de Manresa ha recuperat aquest dijous al matí, coincidint amb el dia de Corpus Christi, i 35 anys després, la tradició de l'Ou com balla. Aquesta pràctica consisteix en col·locar un ou que prèviament s'ha buidat parcialment sobre un raig d'aigua d'una font per aconseguir que giravolti sense caure. Els impulsors de la iniciativa, Joan Garcia, Antonio García-Flores, Antoni Conill, Joan Lladó i Josefina Soler, Xavier Belmonte i Nacho Muñoz, persones vinculades a l'associacionisme manresà, i el mateix mossèn Joan Hakolimana, rector de la Seu, tenen la voluntat que la tradició que s'ha recuperat enguany arribi per quedar-se i que de cara als propers anys, es pugui repetir cada dia de Corpus.





Voluntat de construir una font definitiva, al claustre

Dins del claustre de la Seu, ha tingut lloc a les 11 del matí, la presentació i benedicció de l'Ou com balla. En una font situada a l'entrada del claustre a mà dreta, Xavier Belmonte ha pronunciat unes paraules per explicar l'origen de la tradició, i el rector de la seu, Joan Hakolimana ha beneït l'ou. La font que s'ha instal·lat enguany, guarnida amb clavells blancs i vermells, és provisional. De cara a l'any vinent, la intenció tant del mossèn com dels organitzadors és que l'ou pugui ballar sobre una font definitiva, feta de pedra i situada també al claustre de la basílica.



L'art de fer que l'ou no caigui



La tècnica per aconseguir que un ou balli sobre un raig d'aigua vertical no és senzilla i, de fet, el primer ou col·locat aquest matí sobre la font, ha caigut. Dos dels impulsors de la recuperació de la tradició han explicat quins són els passos a seguir per aconseguir que un ou aguanti giravoltant durant quatre dies sobre la font. Es tracta de Joan Garcia i Joan Lladó, que han detallat que cal perforar l'ou per la part superior i la inferior, a continuació cal bufar per un dels orificis fets a l'ou per aconseguir buidar-lo, i cal anar provant de posar l'ou sobre el raig d'aigua, sense buidar-lo completament, fins que balli sense perdre la inestabilitat. També és important que el raig d'aigua sigui constant i precís.

Ballant fins el 3 de juny



Fins el dia 3 de juny, l'ou ballarà sobre la font provisional instal·lada al claustre de la Seu. Mossèn Joan Hakolimana ha mostrat a aquest diari la seva satisfacció per la recuperació de la tradició 35 anys després: "forma part de la identitat de Manresa i és important no perdre aspectes de la identitat". Sobre com serà la futura font definitiva del claustre, el rector ha avançat que "un cop acabada la festa començarem a treballar per decidir com serà".



L'origen, a la Catedral de Barcelona



Es creu que l'origen de la tradició de l'Ou com balla gira entorn els segles XV i XVII a la Catedral de Barcelona, des d'on es va anar estenent. La interpretació més estesa és que l'ou simbolitza l'Eucaristia durant el Corpus i l'aigua el calze de sang de Crist. Hi ha altres teories segons les quals l'ou, l'aigua i les flors que decoren la font simbolitzen la plenitud de la primavera.