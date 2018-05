Per cada suïcidi consumat hi ha 20 temptatives, segons experts

Per cada suïcidi consumat hi ha 20 temptatives de llevar-se la vida, segons les dades aportades aquest dimecres en una jornada internacional sobre Salut Mental i Innovació Social que es va celebrar a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Va ser organitzat conjuntament per la mateixa UVic-UCC, la Fundació Althaia de Manresa, el Consorci Hospitalari de Vic i Osonament, entitat que treballa temes de salut mental a la comarca d´Osona. Les quatre institucions formen els grups de recerca de SaMIS (Salut Mental i Innovació).

La jornada va reunir prop de 200 professionals dels sectors sanitaris i socials per abordar la problemàtica del suïcidi i les claus per a la seva prevenció.

A la jornada es van aportar dades sobre aquesta problemàtica. Així per exemple a Catalunya es van registrar el 2016 510 casos, xifra que converteix el suïcidi en la primera causa de mortalitat externa, molt per davant dels accidents de trànsit.

La majoria de professionals que van participar a la jornada van coincidir a remarcar que s´ha d´afrontar el suïcidi com un «problema de salut pública» que requereix un treball coordinat i transversal dels serveis de salut, educatius, socials, de justícia i també de treball. Això és el que pretén SaMIS va assegurar el vicerector de Recerca i Transferència de Coneixement de la UVic-UCC, Jordi Villà. Durant la jornada, en la qual hi van participar experts internacionals d´Alemanya i Suècia, es van compartir casos de bones pràctiques en matèria de prevenció i es van definir noves línies de treball per atendre i minimitzar els casos que es produeixen.

El SaMIS el formen actualment 45 investigadors i té 6 línies de recerca. El coordinador del grup, Salvador Simó, va manifestar que el seu objectiu és «crear un coneixement que comporti la inclusió i el desenvolupament social de les persones». Treballa en temes com salut social i comunitària, prevenció del suïcidi, trastorn mental greu o neurodesenvolupament.