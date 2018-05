La UPC Manresa mostra la cara cooperativa de l'enginyeria

La UPC de Manresa va acollir la jornada "Enginyeria per la Cooperació" reunint quatre entitats involucrades en la realització de projectes de cooperació en col·laboració amb el Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD), pertanyent a la Universitat Politècnica de Catalunya.

La jornada va comptar amb la presència de l´actual directora del CCD, Eva Vidal, que va presentar primer els objectius i reptes de l´entitat, seguint amb una exposició dels projectes realitzats en l´àmbit TIC per l'Associació d'Universitaris per la Cooperació, de la qual també és membre actiu. Seguidament, l´Andrea Llanas i l´Adrián Alva van exposar diversos projectes presents i futurs a l´Àsia, Àfrica i l´Amèrica llatina per part de l´ONG Base A Arquitectura i Cooperació.

Mineria sostenible

Per altra banda, els professors de la UPC Manresa, Pura Alfonso (Mineria per al Desenvolupament) i Jordi Bonet van explicar els projectes realitzats dins de l´àmbit de la mineria sostenible al món i la implementació de les TIC en països en vies de desenvolupament respectivament, així com l´experiència de cooperar per part dels professors i alumnes involucrats.

L´acte va estar organitzat per l´ONG Mineria per al Desenvolupament, dins de les activitats del 75è aniversari de la UPC Manresa. L´entitat ha impulsat més de 30 projectes de cooperació al llarg dels 12 anys de vida, tenint l´oportunitat de participar alumnes de grau, màster i doctorat en la realització dels projectes, realitzant diversos treballs de final de grau, treballs de final de màster i una tesi.