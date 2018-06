Althaia formarà 26 residents nous, la xifra més alta que ha tingut mai

La Fundació Althaia de Manresa formarà més especialistes que mai. 26 professionals han entrat com a residents a la institució assistencial manresana per rebre formació en les seves respectives especialitats mèdiques i sanitàries. És la xifra més alta que hi ha hagut mai a Althaia. L'any passat en van entrar 19.

Aquesta setmana han participat en un acte de benvinguda a l'Hospital de Sant Joan de Déu durant el qual també es van acomiadar els metges i infermeres que hi han acabat la seva estada.

Dels 26 nous residents, 15 són d'especialitats hospitalàries i 11 són professionals d'atenció familiar i comunitària de la Unitat Docent de l'ICS a la Catalunya Central, els quals faran una part de la seva formació a l'hospital.

Els nous residents es formaran en les especialitats de psiquiatria, cirurgia general i de l'aparell digestiu, medicina intensiva, obstetrícia i ginecologia, pediatria, medicina interna, anestesiologia i reanimació, psicologia clínica, cirurgia ortopèdica i traumatologia, oncologia mèdica i medicina familiar i comunitària. També es formaran infermeres residents de les especialitats de salut mental, obstetrícia i ginecologia i atenció familiar i comunitària.

A l'acte de benvinguda hi va participar el degà de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, Ramon Pujol; el cap d'estudis de la Fundació Althaia, Ramon Santisteve; el director de Qualitat i Coneixement, Alfons Hervàs, i el director general d'Althaia, Manel Jovells. Va destacar la vocació docent de la fundació i va posar com a exemple que cada any acull més de 800 estudiants en pràctiques de diferents àmbits.