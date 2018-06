La capital del Bages estudia implementar el disc horari

Manresa no disposa de cap sistema per mesurar el temps que els vehicles de transport de mercaderies estan aparcats a les zones de càrrega i descàrrega. Tot i això, fonts de l´Ajuntament han indicat que no es descarta que «properament s'implanti el disc horari com en altres ciutats on ja funciona». De fet, aquest diari ha consultat una desena de ciutats mitjanes de Catalunya (d´entre 60.000 i 90.000 habitants) i, d´aquestes, la meitat tenen zones de càrrega i descàrrega on és obligatori posar un disc horari dins el vehicle de transport que indiqui l´hora d´aparcament.

A Manresa, fonts municipals han explicat que «fins que no s'implementi el disc horari, les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies per a vehicles de transport s'han d´efectuar amb la màxima celeritat, dins de l'horari establert».

Les ciutats mitjanes on ja és obligatori el disc horari són Castelldefels, on el temps màxim d´estacionament per carregar i descarregar és de 30 minuts; Girona, ciutat on el temps límit també és de mitja hora i en la qual el disc horari s´ha de demanar a l´Ajuntament; Vilanova i la Geltrú, amb un temps màxim també de mitja hora; Viladecans (30 minuts com a màxim) i Granollers, on, segons fonts de la Policia Local, hi ha dues zones: en una és necessari posar el disc horari i en l´altra, no.

En altres ciutats, com el Prat de Llobregat, Rubí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà o Cerdanyola, la situació és igual a la de Manresa, i tal com han afirmat les respectives policies locals, no hi ha cap sistema que comptabilitzi el temps d´aparcament en espais de descàrrega.

Pel que fa a l´àmbit de Regió7, la situació també és desigual, i trobem ciutats com Martorell, Solsona, Berga o la Seu d´Urgell on el disc horari no és necessari, i d´altres municipis, com Igualada o Puigcerdà, on és obligatori. En el cas de la capital de l´Anoia cal destacar que és imprescindible posar el disc només al nucli històric i en aquelles zones de càrrega i descàrrega que suporten més densitat comercial, i que estan degudament indicades.

Pel que fa a Puigcerdà, el disc horari es pot aconseguir demanant-lo a l´Ajuntament i el límit de temps és de 15 minuts. Tot i això, fonts de la Policia Local han explicat que són flexibles i donen marge de temps sempre que comprovin que s´està realitzant una càrrega o descàrrega.



Una app a Vic

La ciutat de Vic han anat un pas més enllà i en comptes d´implementar el disc horari, aquest estiu engegarà una prova pilot per posar en marxa una aplicació mòbil que mesurarà el temps d´aparcament a les zones de càrrega i descàrrega del centre.

Els transportistes s´hauran de descarregar l´app al mòbil, l´hauran d'activar un cop estacionin i tindran un temps màxim de 30 minuts. D'altra banda, els veïns de la zona també podran fer-ho, però amb un màxim de 10 minuts. És previst que si la prova pilot funciona, aquest sistema s´estengui a tota la capital d´Osona.