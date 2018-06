Justícia i Pau celebra que fa 30 anys que és present a Manresa

Justícia i Pau Manresa celebra el seu 30è aniversari. Per commemorar aquesta fita l´entitat ha preparat tot un seguit d´actes que tenen per objectiu remarcar el treball que porta a terme en campanyes contra el deute extern, el desarmament, la lluita per la igualtat social, així com accions per aturar els conflictes armats, el foment de l´educació en valors i la cultura pacifista.

Hi haurà activitats culturals, musicals i informatives, com xerrades, debats, concerts o itineraris guiats. La celebració comptarà amb la presència de la regidora Àngels Santolària, Arcadi Oliveres, Xavier Melloni i membres del Centre Delàs d´Estudis per la Pau, així com personalitats que són un referent en el moviment per la pau.

La regidora d´Acció Social i Cooperació de l'Ajuntament de Manresa, Àngels Santolària; el director de Justícia i Pau Catalunya, Eduard Ibáñez; i el representant de l´ONG a Manresa, Domènec Cucurella, han explicat aquest divendres el programa d´actes en detall. També han intercanviat opinions i han exposat les campanyes que l´organització està duent a terme actualment, així com els seus projectes de futur.

Les activitats començaran el divendres, 8 de juny a les 7.30 de la tarda amb la presentació de l´exposició ´Refugiats, per què´ a la biblioteca del Casino a càrrec de Jordi Armadans, director de FundiPau. Tot seguit, començarà l´itinerari ´Camins per la Pau´ que proposa un recorregut per espais emblemàtics pel Centre Històric acompanyat amb testimonis d´educació en valors. La ruta començarà al Casino i acabarà a la plaça de Sant Ignasi Malalt on es durà a terme el concert de T´Embolica la Troca i una acció artística de Txema Rico, a les 9 del vespre.

Participaran en la trobada Xavier Melloni, i membres de les entitats Justícia i Pau, la Comunitat de Sant Egidi, el Consell Municipal de Solidaritat, Memòria i Història de Manresa, Càritas, Inshuti, l´Associació Cultural Islàmica i el Col·legi de Periodistes.

L´endemà, dissabte 9 de juny, es durà a terme la jornada ´Aturem la guerra, construïm la Pau´ que començarà a les 9.30 del matí a la Cova. Persones referents de moviments per la pau faran anàlisis i debats sobre conflictes armats, desigualtat, migrants i refugiats, i accions pel pacifisme. Es comptarà, entre altres, amb Arcadi Oliveres i membres del Centre Delàs d´Estudis per la Pau.



Justícia i Pau Manresa



És una ONGD que ha format part de les campanyes més importants per construir societats més justes i solidàries. La seva tasca està associada a la lluita per destinar el 0,7% dels pressupostos de l´administració a desenvolupament, a l´abolició del deute extern, als estudis per potenciar el desarmament, a l´objecció de consciència, a les iniciatives per aturar les guerres... i, a la seva aposta per crear vincles amb altres entitats amb els mateixos objectius.

En aquesta línia, Justícia i Pau és una de les entitats que van facilitar la creació del Consell Municipal de Solidaritat l´any 1995.

Domènec Cucurella, ha posat en relleu que actualment, una de les campanyes destacades que estan duent a terme a Manresa , és el suport als presos de la presó dels Lledoners. «Tan promocionant activitats lúdiques i culturals com acompanyant-los en el seu reingrés a la societat un cops són posats en llibertat». «És fa una tasca de tutoratge, que fan un grup de voluntaris, que té per objectiu ajudar-los a contactar amb les famílies i donant-los suport perquè se situïn i coneguin un entorn que els hi és estrany», ha reblat Cucurella.

Per la seva banda, la regidora Àngels Santolària ha posat en valor el treball que desenvolupen en xarxa les diferents ONGD que conviuen al capital del Bages.



Lluita contra el desarmament



En la mateixa línia ha parlat Eduard Ibáñez, que, a més, del treball a les presons ha emfatitzat la tasca que fa Justícia i Pau Catalunya en la denuncia dels efectes perversos del militarisme, la despesa militar i el comerç d'armes.

"L´Estat Espanyol té una despesa militar de 54.4 milions d´euros diaris, 1.7 bilions de dòlars a nivell mundial es van gastar en armament l´any 2017; 4.48% del pressupost espanyol va a despesa militar", ha comentat per assegurar que l´objectiu que s´han marcat "és pressionar als poders polítics per tal que les redueixin i adoptin programes en favor del desarmament".

Justícia i Pau és una entitat cristiana que actua a Catalunya des de l'any 1968 i que té per finalitat la promoció i defensa dels drets humans de les persones i els pobles, la justícia social, la pau i el desarmament, la solidaritat i la protecció del medi ambient. promou l´economia social, la banca ètica, el comerç just i el consum responsable; exigeix mesures de lluita contra la pobresa i l´exclusió social; actua per defensar els drets dels emigrants i refugiats, treballa en defensa de la dignitat i drets de les persones empresonades i la seva reinserció social, etc.

Va començant promovent campanyes a favor de l´amnistia i els presos polítics i l´objecció de consciència. Actualment treballa per la pau amb òptica global i educant en valors (justícia per Àfrica, desarmament, consum responsable, crisi ecològica, espoli de minerals...)

Així, entre d'altres activitats, Justícia i Pau denuncia i pressiona les autoritats públiques davant de casos de violacions greus de drets humans, com detencions il·legals, desaparicions, assetjaments, tortures, agressions a activistes socials.

També desenvolupa accions per promoure la cooperació i l'ajut oficial al desenvolupament, l'abolició del deute extern dels països pobres i la justícia en les relacions comercials internacionals i, en general, la construcció progressiva d´un model econòmic global que afavoreixi el desenvolupament humà integral.

Amb aquestes finalitats, l´ONGD es dedica a la sensibilització i informació de la ciutadania i a la incidència política sobre els poders públics, partits polítics, institucions socials i empreses privades, mitjançant activitats diverses, com campanyes públiques, informes, edició de publicacions, organització de congressos, conferències, seminaris, jornades, intervencions als mitjans de comunicació, etc.