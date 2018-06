El PDeCAT organitza #lletresdellibertat a Manresa: cinc hores de correspondència amb els presos i exiliats

Aquest dissabte, el PDeCAT desple desplegarà la carpa a la Plaça Sant Domènec de Manresa per l'acció de #lletresdellibertat. Aquesta és una iniciativa que pretén ser una marató de 5 hores de correspondència amb els presos i exiliats polítics. Des de les 4 de la tarda fins a les 9 del vespre, tothom qui ho desitgi tindrà l'ocasió d'escriure tot allò que els hi vulgui dir, tot compartint amb ells pensaments, reflexions i paraules de suport.

D'aquesta manera, el partit pretén «posar el nostre granet de sorra perquè els presos se sentin acompanyats en aquests moments tan durs». El Conseller Puig s'ha volgut sumar a la iniciativa i donar-hi suport fent un vídeo promocional de l'acte. També hi participaran altres personalitats del món de la cultura, associatiu, esportiu i periodístic de la comarca.

Aquesta iniciativa també té per objectiu «facilitar a la gent trobar un espai i un moment per dedicar unes paraules als presos i exiliats polítics» i «transmetre el nostre escalf als familiars» que estan passant per aquesta situació.