Repartidors a Manresa denuncien que els costa trobar llocs de càrrega lliures de cotxes privats

Els repartidors i transportistes que tenen com a destí la ciutat de Manresa es queixen dels pocs aparcaments disponibles que habitualment troben a les zones de càrrega i descàrrega. Aquest diari ha consultat vuit repartidors i el responsable d´una empresa de transport urgent de paqueteria i la gran majoria coincideixen a assenyalar que el principal enemic que troben a l´hora de fer la seva feina són els vehicles de particulars que ocupen impunement (i sovint amb els quatre intermitents posats) els espais destinats a la càrrega i la descàrrega de vehicles de transport de mercaderies, de vehicles comercials o d´indústries.

Alguns d´aquests transportistes denuncien també que Manresa té un nombre insuficient de places de càrrega i descàrrega, i dos d´ells assenyalen una «baixa activitat» de la Policia Local, a l´hora de sancionar els conductors infractors.

Ignasi Caldera, franquiciat a Manresa de l´empresa d´enviament urgent de paqueteria MRW, explica a aquest diari que les zones de càrrega i descàrrega de Manresa no funcionen bé «al cent per cent, per diversos factors». Per una banda, assenyala que «hi ha un problema urbanístic que és la falta d´espai»; afegeix que, per l´altra, hi ha «una massificació quant a vehicles de servei de repartiment»; i, finalment, apunta a la manca de «conscienciació i educació de la ciutadania en general».

En aquest punt, Caldera destaca que «el gran problema és que sovint les places de càrrega i descàrrega es troben ocupades per vehicles particulars, la qual cosa fa que haguem d´aparcar en doble fila, de manera que es dificulta el trànsit o la mateixa feina de descàrrega».

Un altre treballador es queixa que les places de càrrega i descàrrega de Manresa «estan ocupades habitualment per vehicles privats» és el pintor decorador manresà Joan Carles Rubio. Rubio, en el moment de l´entrevista, té la furgoneta aparcada en un espai reservat per a la càrrega i descàrrega del passeig de Pere III, a tocar de la plaça Espanya. En aquest espai, hi ha tres vehicles de transport i un cotxe d´un particular amb els quatre intermitents encesos. Rubio comenta que, «a Manresa, les places d´aparcament de descàrrega són insuficients i, a més, normalment estan ocupades per cotxes privats». La tesi de Rubio es confirma uns metres més enllà quan, a la zona de càrrega i descàrrega del carrer d´Àngel Guimerà, aquest diari compta fins a set cotxes de particulars estacionats i només tres vehicles de transport.



«Manresa és el caos»



Xavi Manuel, transportista de l´empresa vigatana Font Gastronòmic, que porta aliments congelats, té el camió aparcat a la zona de càrrega i descàrrega de davant de la botiga SG4 de Guimerà. Es queixa, resignat, que «hauria d´estar aparcat uns quants metres més avall, perquè he d´anar a descarregar la mercaderia a la xarcuteria Pere Garriga, però allà estava tot ple». Manuel afegeix que reparteix «per tot el Bages, Moianès, Berguedà i Lluçanès, i Manresa és el caos». Manuel és un dels transportistes consultats que «voldria que la Policia Local multés més els conductors infractors, perquè són ells els que ens prenen el lloc».



En zona blava, de motos o zebrats

Javier Olmedo, repartidor de l´empresa d´enviaments DHL, és un altre dels transportistes consultats que reclama més intervenció de la policia. Olmedo té el camió aparcat al bell mig del l´espai zebrat al costat del pas de vianants de la plaça Espanya. Explica que no ha trobat lloc a la zona de càrrega i descàrrega del lateral dret del Passeig i creu que, «a banda de reforçar la vigilància policial», també hi hauria d´haver «més espais de càrrega i descàrrega».

Qui tampoc ha trobat lloc a la zona de càrrega i descàrrega més propera al punt on havia d´anar a deixar la mercaderia és Jefferson García, de l´empresa de paqueteria TNT. García té el camió aparcat en una plaça de zona blava davant del centre mèdic ITCO (al Carrasco i Formiguera) i ha d´anar fins al carrer Carrió. Assegura que a Manresa hi ha «tants cotxes privats que ocupen els llocs de càrrega i descàrrega, com manca d´aquest tipus de places».

Ivan Urdiales és un repartidor que és per primer cop a Manresa el dia que aquest diari l´entrevista. Assegura, resignat, haver-se estrenat «amb mal peu» a la capital del Bages, «ja que no he trobat lloc a la zona de càrrega i descàrrega» del tercer tram del Passeig, on hi ha el supermercat on havia de descarregar la fruita i la verdura que porta. «Estic aparcat sobre una part d´aparcament per a motos i sobre una part de zona blava», descriu.

Lluís Quintana, de l´empresa Vending Recreset, que serveix aigües, cafès i snacks a diverses empreses de Manresa, assegura, en canvi, que en el seu cas té més dificultats «per aparcar a la zona de càrrega i descàrrega del carrer de Sant Antoni Maria Claret que a les del cèntric carrer d´Àngel Guimerà». Quintana detalla que, «al Guimerà, els conductors respecten més aquests espais reservats a la descàrrega; en canvi, el Sant Antoni Maria Claret sol estar ple de cotxes de particulars». Quintana no creu que sigui necessària una ampliació del nombre de places de càrrega i descàrrega, sinó, «simplement, que els ciutadans prenguin més consciència i les respectin més».

Javier Postigo, que transporta sabates cap a un comerç del segon tram del passeig de Pere III ha trobat lloc a l´espai de càrrega i descàrrega en el moment que Regió7 li fa l´entrevista, però es queixa que «normalment estan ocupades per vehicles privats. La culpa és de la gent, que és poc responsable», assegura.

Finalment, Víctor Mesas, transportista que ha de retirar i carregar al seu vehicle palets de fusta d´un establiment del carrer d´Àngel Guimerà, és l´únic treballador dedicat al transport consultat per aquest diari (d´un total de nou), que no es queixa dels espais per carregar i descarregar de Manresa: «És el segon cop que vinc a la ciutat i no he tingut problemes per trobar lloc d´aparcament», assegura satisfet.