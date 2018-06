El barri de les Escodines s'engalana per celebrar les seves Enramades

El barri de les Escodines de Manresa s'engalanarà aquest cap de setmana per celebrar les seves tradicionals Enramades. Els actes s'allargaran fins demà, diumenge.

Començaran avui a la tarda amb jocs al pati del casal. A les 6 de la tarda hi haurà animació infantil al carrer de la Divina Pastora, on també actuarà el Casal Cultural, se celebrarà un espectacle de balls de saló i, al vespre, ball. Entre les 8 i les 11 de la nit hi haurà una festa country al pati del casal.

Els tabalers de Xàldiga seran els encarregats del terrabastall que hi haurà al barri, des del carrer de Santa Clara fins a la plaça de Sant Ignasi, diumenge a primera hora del matí. També diumenge, a partir de les 11, els jardins de la Cova s'obriran per celebrar un torneig de bitllets catalanes. Al migdia es durà a terme el tradicional vermut i dinar popular de Sant Mateu al carrer de l'Aiguader.

Ja a la tarda hi haurà un espectacle infantil al pati del Casal de les Escodines i, a continuació, concert de la coral infantil del bar-ri. Després d'una xocolatada serà el torn d'una actuació de la coral Font del Fil al mateix casal.

Amb motiu de les enramades hi haurà afectacions en el trànsit. De les 12 del migdia d'avui, dissabte, fins a les 3 de la nit de dissabte a diumenge es tallarà la circulació de vehicles al carrer de la Divina Pastora, entre els carrers del Dr. Llatjós i el Sant Maurici. Tampoc no hi passarà el bus urbà de Manresa. Diumenge, de les 8.45 a les 10.00 es tallarà el trànsit als carrers Escodines i Sant Bartomeu, i fins a les 7, a l'Aiguader.