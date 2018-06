L'abans i el després de la Bonavista en 180 graus

El fotògraf Joaquim Vert ho ha fet i, a més, intentant que la imatge resultant es pogués posar de costat amb la presa per ell mateix el 2017. Un abans i un després d'aquest punt estratègic de Manresa, que ha tingut les seves dificultats. Joaquim Vert a la càmera i Montse Vert a l'ordinador han tornat a realitzar la panoràmica de 180 graus de la nova rotonda de la Bonavista amb l'acoblament de 5 imatges diferents, de la mateixa forma que es va realitzar l'anterior panoràmica l'any 2017. Tal com expliquen ells mateixos, la perspectiva és «semblant, però no ben be igual per la nova configuració dels espais de la rotonda».

Si Vert al 2017 es va situar a la vorera de la carretera de Vic, ara amb la vorera més retirada no es pot agafar la carretera de Vic sencera. Per això i perquè surti tota com en l'anterior, es va situar dins del parterre. La ubicació exacta seria al mig de la calçada, una acció desaconsellable, encara que les fotos estiguin fetes en els moments de menys trànsit.