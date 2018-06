L'AMPA de la Flama, en peu de guerra amb Ensenyament per la gestió del menjador

L'Associació de Mares i Pares (AMPA) de l'escola Flama de Manresa ha constituït una comissió per estudiar accions de mobilització en defensa d'un menjador «digne» per al centre escolar. Segons ha informat l'AMPA, les instal·lacions actuals «no compleixen els requeriments de la normativa sanitària, no tenen cuina i són insuficients per encabir els 300 escolars que hi dinen cada dia».

L'entitat, segons exposa, feia temps que treballava, d'acord amb les administracions, amb l'objectiu de construir una cuina per a l'escola, «però aquesta mateixa setmana, després de mesos de treball i de converses», Ense-nyament els ha comunicat que «ni licitaran les obres ni permetran que sigui l'AMPA qui tiri el projecte endavant». L'argument de l'administració és que és un espai públic i que l'entitat no té competències per fer-ho. L'assemblea de pares, que es va reunir aquesta setmana, va acordar impulsar accions de protesta per resoldre una situació que a hores d'ara consideren «insostenible».

La gestió del servei de menjador de l'escola està delegat a l'AMPA gràcies a un acord entre aquesta i la direcció del centre. Cal recordar que la Flama, tot i pertà-nyer a la xarxa d'escoles de Manresa, és situada fora de la ciutat, cosa que dificulta que la majoria d'escolars puguin dinar a casa i això, segons l'AMPA, ha fet que el servei «estigui molt massificat, amb puntes de 330 infants que dinen en un espai de les dimensions d'una cargolera, més una petita construcció annexa».



Ni Ajuntament ni Consell

L'any 2015, l'AMPA va començar a reclamar a l'Ajuntament de Manresa, que és el titular de l'edifici, la construcció d'una nova cuina. Expliquen que malgrat hi va haver un compromís de redactar un projecte, «aquest no es va complir». Un any després, aquesta demanda es va traslladar al Consell Comarcal del Bages, que és qui té delegades les competències de gestió de menjadors escolars, però aquesta institució «va argumentar que no tenia capacitat per donar servei a una quantitat tan important de nens en una escola sense cuina».

L'AMPA afegeix que «davant la inacció de les administracions competents», els representants de les famílies, d'acord amb l'escola, van iniciar els tràmits per construir la cuina nova parlant amb possibles empreses interessades a fer-ne tant la construcció com la gestió posterior del servei.

L'AMPA ha assegurat que el procés es va dur a terme «informant el departament d'Ensenyament, que es va comprometre a fer la licitació de l'obra». Un cop ja es tenia la proposta de tres empreses disposades a tirar endavant el projecte a canvi d'una amortització a càrrec de la gestió del servei de menjador, l'AMPA la va presentar aquesta setmana al departament. L'AMPA denuncia que, «malgrat que hi havia hagut converses des de feia mesos, el departament a darrera hora va dir que no concediria la llicència i que tampoc permetria als pares que la poguessin licitar amb l'argument que es tracta d'un espai públic».



L'AMPA perdrà la gestió

L'AMPA critica que «Ensenyament només ha ofert solucions provisionals per al proper curs i, apropiant-se de la feina de l'AMPA, licitarà les obres de la cuina, aprofitant les condicions pactades amb les empreses i usurpant la gestió a les famílies per traspassar-la al Consell Comarcal».

Si això passa, les famílies perdran el control sobre els criteris que fan referència al menjador.