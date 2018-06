L'ONG Justícia i Pau celebra que fa 30 anys que és present a Manresa

Justícia i Pau Manresa celebra el seu 30è aniversari. Per commemorar-ho, l'entitat ha preparat tot un seguit d'actes que tenen com a objectiu remarcar el treball que porta a terme en campanyes contra el deute extern, el desarmament, la lluita per la igualtat social, així com accions per aturar els conflictes armats, el foment de l'educació en valors i la cultura pacifista. Ahir els van presentar la regidora d'Acció Social i Cooperació, Àngels Santolària; el director de Justícia i Pau a Catalunya, Eduard Ibáñez; i el representant de l'organització a Manresa, Domènec Cucurella.

Les activitats començaran el 8 de juny a 2/4 de 8 del vespre a la biblioteca del Casino. El director de FundiPau, Jordi Armadans, inaugurarà la mostra Refugiats, per què?. Després començarà l'itinerari «Camins per la Pau» pel centre històric, on hi haurà testimonis d'educació en valors. Al vespre hi haurà música i una actuació artística a la plaça de Sant Ignasi Malalt.

L'endemà, dissabte, la Cova acollirà la jornada «Aturem la guerra, construïm la pau». Començarà a 2/4 de 10 del matí amb la participació de membres del Centre Delàs d'Estudis per la Pau i l'economista i activista social Arcadi Oliveres, entre d'altres.