Repunta la pobresa i Càritas Manresa atén més de 2.000 persones en un any

Càritas Arxiprestal de Manresa va atendre l'any passat més de dues mil persones.

La crisi aparentment afluixa, però les dades recollides a la memòria d'activitat mostren com l'entitat ha passat de fer seguiment individualitzat a 604 persones el 2016 a 761 el 2017, i de tenir 201 persones en seguiment social específic i continuat a 396.

La memòria ho diu ben clar: «respecte a l'any 2016 s'ha vist un increment de les persones que acudeixen al servei. Si el 2016 van ser comptabilitzades 1.876 recepcions, el 2017 han estat 2.092, un increment de l'11,5%».

Dintre de les recepcions del 2017 hi ha comptabilitzades 1.981 recepcions socials, 96 d'aquestes gestions van ser de demanda puntual d'àpat.

El 2017 també va créixer el nombre de les persones ateses respecte al 2016 en el servei de primera acollida, i es va passar de 180 (2016) a 363 (2017), «es duplica així el nombre d'acompanyaments en un any». La directora de Càritas Manresa, Fina Farrés, ha destacat el treball en formació i acompanyament integral de llarga durada, encaminat a la recuperació de les potencialitats de cada persona en treballs grupals i acompanyant-la cap a la inserció laboral mitjançant projectes que cada cop ajuden més gent.

El programa de Masoveria Urbana va aconseguir facilitar habitatge a 9 famílies entre el 2015 i el 2016. «I estem a punt de tancar la tercera fase del 2017-2018 amb 6 famílies més», explica.

També continua creixent la demanda d'alfabetització dels usuaris del servei. Càritas Manresa considera que la llengua és un pilar bàsic per a la integració social, per a l'acompanyament dels afectats, per realitzar la formació i aconseguir la inserció laboral. «Estem insistint perquè l'administració creï l'estructura adient per donar-hi la cobertura necessària amb urgència», assegura.