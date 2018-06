Detenen una dona per la mort d'un home apunyalat al carrer del Cós de Manresa

Porta del bloc de pisos on ha tingut lloc l´homicidi Arxiu particular

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge una dona de 47 anys i de nacionalitat espanyola com a presumpta autora de la mort d'un home de 67 anys a carrer del Cós, número 11, a Manresa. Segons un comunicat de la policia catalana, els fets han estat denunciats per una dona que s'ha presentat a les 15:32 hores a la comissaria de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages per informar que una coneguda seva havia apunyalat un home en un pis a Manresa.

Fins al lloc s'han desplaçat diversos agents, que han trobat el cos sense vida d'un home de 67 anys de nacionalitat espanyola amb signes de violència. Tot seguit, s'ha posat en marxa un dispositiu per localitzar la presumpta autora dels fets. La dona, que és veïna de Manresa, ha estat trobada en un bar del municipi cap a dos quarts de sis de la tarda per una patrulla de mossos que l'ha identificat i detingut com a presumpta autora d'un homicidi dolós. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Central ha obert una investigació per esclarir els fets.

La policia investiga ara el motiu de l'homicidi i la relació entre la dona, que tenia antecedents per amenaces a gent i atemptat a l'autoritat. Veïns del domicili, en el qual hi vivia l'home, asseguren que mantenien una relació feia tres mesos, i que en les freqüents visites de la presumpta agressora es produïen molts aldarulls. Després dels fets, la dona ha enviat un Whatsapp a la seva exparella amb una foto de l'home apunyalat.