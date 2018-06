L'Agulla Market es consolida amb una àmplia oferta de moda, art i gastronomia

Tot i les preocupacions de pluja, el bon temps va acompanyar amb èxit el primer dia de la quarta edició de l´Agulla Market Manresa, que se celebra per tercer any consecutiu al Parc de l´Agulla. Durant aquest passat cap de setmana, des de les 11 del matí fins a mitjanit, botigues de roba, complements, art, moda i food trucks omplen l´Agulla amb una àmplia varietat de propostes.

Entre l´oferta lúdica, destaquen els tallers i activitats infantils i la música en directe. L´esdeveniment, organitzat pel Berenador i Events and Go!, pretén fer gaudir el públic de dos dies d´oci i família, i promoure la presència d´iniciatives artístiques i artesanals de proximitat. Des de complements artesans fets a mà fins a roba de moda d´última tendència, 22 parades participen en l´edició d´enguany, de les quals la meitat són de la comarca. Un format que, després de 3 anys, s´ha consolidat.

«Cada cop costa menys trobar propostes que vulguin participar, ja que han vist que és una iniciativa que dóna molt bon resultat», explicava aquest dissabte Ivan Garcia, responsable d´Events and Go!. Seria el cas de la marca urbana manresana Killing Weekend, que des del primer any participen en el certament. «Hem anat veient l´evolució i és molt positiva», ha apuntat el propietari, Xavi Martínez. A final d´estiu se celebrarà la 5a edició de l´Agulla Market. «Volem donar un canvi al format», apuntava Garcia, amb l´objectiu d´aconseguir més espai per a l´oferta i la demanda que hi ha.