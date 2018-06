Manresa recull una seixantena de cartes adreçades als presos i exiliats

Les cinc hores de correspondència amb polítics presos i exiliats, que ahir a la tarda va organitzar el PDeCAT a la plaça de Sant Domènec de Manresa, va recollir un total de 63 cartes, que es faran arribar a les presons i als països corresponents. Sota el lema #lletresdellibertat, tothom qui va voler va tenir l´ocasió d´escriure i compartir amb ells pensaments, reflexions i paraules de suport i escalf.

A partir de les 4 de la tarda i fins passades les nou del vespre, la carpa instal·lada a la plaça va anar reben un degoteig constant de persones que volien adreçar unes paraules als independentistes presos o a l´exili. Tenien l´oportunitat d´escriure una missiva privada i posar-la dins un sobre amb l´adreça corresponent, que posteriorment es guardava en una urna, o podien fer una carta oberta que quedava exposada en una carpeta per tal de poder compartir les reflexions.

A banda de les desenes de ciutadans anònims que van voler adreçar correspondència als presos i exiliats, algunes autoritats, com l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, o el director dels Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya Central, Lluís Serarols, van voler donar suport a la iniciativa i van escriure una carta. També van passar per la carpa de Sant Domènec cares conegudes, com la popular monja dominica Sor Lucía Caram.

Entre els ciutadans que es van sumar a la proposta, n´hi havia que era la primera vegada que adreçaven una carta a algun dels representants polítics i de les entitats sobiranistes que són a la presó o a l´exili, però n´hi havia molts que ja ho han fet altres vegades. És el cas de la manresana Anna Torra, que ahir va escriure tres cartes: una d´oberta conjunta i dues més adreçades personalment a Joaquim Forn i a Jordi Turull «perquè he rebut resposta seva fa relativament poc d´altres cartes que els he escrit des de casa». Torra fa temps que escriu als diferents representants, «fins i tot al president quan va ser a la presó a Alemanya». Ho fa amb un doble objectiu. D´una banda, «que ells ho rebin i sàpiguen que no els oblidem i que estem agraïts per la feina que han fet i que és injust i absurd el tracte que han rebut». Per l´altra, «que es vegi el suport que tenen des d´aquí».

Tampoc era la primera vegada que ho feia Joan Grau, de Fonollosa, que ahir va adreçar unes paraules a Jordi Turull però que «personalment ja havia escrit cartes de suport altres cops tant a Turull, Josep Rull i Lluís Puig, que ha estat un conseller de Cultura molt proper als pobles».

La presidenta comarcal del PDeCAT al Bages, Ivet Castaño, va explicar que la iniciativa pretenia «aportar el nostre granet de sorra i facilitar un punt de trobada perquè qui ho vulgui pugui venir tranquil·lament i escrigui els seus sentiments i emocions, que per a ells és molt important».