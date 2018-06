Aturem la guerra, construïm la pau

Justícia i Pau és una organització civil, arrelada a Manresa, que aquest any celebra els seus 30 anys, a la nostra ciutat, coincidint amb el 50è aniversari en l'àmbit de Catalunya. La nostra entitat té com a objectiu principal la lluita contra les injustícies i la seva denúncia, l'educació per la pau des de l'escola i la defensa dels drets humans. Pensem que hi ha un greu desequilibri entre les relacions Nord-Sud i, és per aquest motiu que hem treballat durant molts anys la cooperació amb diferents països del sud mitjançant projectes de desenvolupament i ajuts a estudiants, en forma de beques (Senegal, Perú, Camerun, Ruanda...).

Per altra banda, pensem que la fabricació i venda d'armament ofega la possibilitat de construir la pau i que el Govern espanyol té en aquesta qüestió una greu responsabilitat. En aquest sentit, el treball d'investigació que realitza la Fundació Delàs és molt important i aporta estudis que són bàsics per tal de poder denunciar i fer públics els desorbitats pressupostos i despeses militars de l'Estat espanyol i la venda d'armament a països que tenen un conflicte armat.

No oblidem tampoc la marginació, en el nostre propi país, de les classes més humils i de la maltractada classe obrera i de la necessitat d'acolliment dels refugiats.

Al llarg d'aquests 30 anys hem participat en diverses campanyes d'abast català: la del 0,7% i la del deute extern en són les més destacades. Cada any, juntament amb l'Associació Josep M. Cunill i Araguaia, presentem l'Agenda Llatinoamericana i fem difusió dels seus materials pedagògics, una bona eina de sensibilització i de denúncia de les injustícies.

Des del 1995 –data de la seva creació- formem part del Consell Municipal de Solidaritat, que aplega totes les entitats de la ciutat que treballen en aquest camp, fet que permet sumar esforços.

Ara que ja ens hem presentat, volem informar de la Trobada Catalana que el nostre grup organitza enguany i que acollirà les comissions de Justícia i Pau d'arreu de Catalunya i Balears. La trobada tindrà lloc els dies 8 i 9 de juny, i atenent-nos a anteriors trobades, l'assistència sempre ha estat molt nombrosa. Es tracta, doncs, d'un esdeveniment prou important. Una bona oportunitat per projectar la ciutat. La trobada té com a objectiu no només establir i consolidar els lligams entre els grups de Justícia i Pau, sinó també aprofundir en temes sensibles del món d'avui. Volem reflexionar i denunciar la relació entre el negoci de les armes i les polítiques militaristes d'Espanya i Europa, el tràfic d'armes i els conflictes que comporta i llurs greus conseqüències de sofriment, pobresa i generació de migracions i refugiats. I volem reflexionar per quins camins podem contribuir a superar aquesta xacra i construir la pau.

La trobada està oberta a totes les persones i col·lectius de la ciutat i de la comarca que hi vulguin participar. La majoria d'activitats es fan a la Cova de Sant Ignasi, però no totes. El dia 8, divendres, inaugurarem una exposició sobre els refugiats a la biblioteca del Casino a 2/4 de 8 del vespre i des d'aquí s'iniciarà un recorregut, «Camins de Pau», amb algunes parades, que convidaran a reflexionar sobre la necessitat de construir una societat basada en el respecte, la convivència, el diàleg... L'itinerari acabarà a la plaça Sant Ignasi Malalt, amb un acte lúdic i reivindicatiu, en el qual participaran diverses entitats manresanes, Xavier Melloni SJ i l'actuació del grup musical T'Embolica la troca.

Dissabte tindran lloc a l'edifici de la Cova dues conferències al matí i dues a la tarda. A les 10 h: «Els actuals conflictes armats i les responsabilitats d'Europa. Armamentisme i militarisme», a càrrec de Tica Font i Jordi Armadans. A les 11.45 h: «Impacte dels conflictes armats. Sofriment, pobresa, migrants i refugiats», a càrrec d'Arcadi Oliveres i Marlen Niubó.

Continuarem a la tarda i a les16.30 h es farà la xerrada: «La mobilització en favor de la pau: El moviment pacifista i les campanyes ciutadanes en favor de la pau i el desarmament», a càrrec de Pere Ortega, i «El compromís cristià en favor de la pau», amb el ponent Francesc Riera SJ.

Totes les conferències estan obertes a les persones de Manresa i comarca que hi vulguin assistir.

Convidem totes les persones disposades a treballar per un món més just a unir-se al nostre grup o si més no a col·laborar-hi com a socis. Podeu contactar amb nosaltres a través del nostre correu electrònic: justiciaipaudemanresa@gmail.com