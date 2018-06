Cap de setmana per a l'art dels bonsais a Manresa

La 28ª exposició Bonsai Natura se celebrarà del 8 al 10 de juny al Centre Cultural el Casino de Manresa.

Els horaris de l'exposició seran divendres de 18 a 21 hores, dissabte de 11h a 14h i de 18h a 21h i diumenge de 11h a 14h i de 18h a 20h.

La inauguració de l'exposició serà el dissabte 9 de juny a las 12,30 h. Es podran veure exposicions de Bonsai i Ikebana realitzats pels socis, bonsai de les entitats catalanes de bonsai i suisekis (art de contemplar les pedres) del Club Bonsai Clos de Cerdanyola del Vallés.



Les activitats

Dissabte 9 de juny. 12,45 hores. Inauguració oficial de l'exposició i de la Trobada de la Coordinadora d'Entitats Catalanes de Bonsai a càrrec de representants de les autoritats de la ciutat.

Diumenge 10 de juny. 10 a 14 hores. Fira del Bonsai. A les 11,30 hores, Xerrada i demostració sobre disseny del bonsai, a càrrec de membres de l'associació Bonsai Natura. A les 12,30 hores, reunió de la Coordinadora d'Entitats Catalanes de Bonsai i, després, dinar de germanor. A les 18,30 hores, taller d' Ikebana, a càrrec de Maria del Carme Huch, professora del grup d' ikebana de la associació. Durant tota l'exposició hi haurà un servei d 'assessorament de bonsai perquè els aficionats i iniciats puguin portar el seu bonsai i membres de l'associació els informaran de com tenir cura d'ell. L'organització es reserva el dret de canviar o modificar alguna activitat per raons d'agenda o força major.