Catalunya revisa la seva història mitjançant la mineria i la geologia

El congrés sobre «Història de Catalunya a Través de la Mineria i de la Geologia» ha tancat portes reivindicant la figura de Lluís Marià Vidal.

El congrés va tenir lloc des del dimecres 30 de maig al diumenge 3 de juny a Sant Llorenç de Morunys, Solsona, Manresa, Cellers i Vilanova de Meià amb la participació de prop de dues-centes persones procedents de diferents indrets de Catalunya, Andorra, La Franja, Castella, Colòmbia, Veneçuela i França.

Entre les principals conclusions, els organitzadors assenyalen la necessitat de reivindicar la figura de Lluís Marià Vidal (1842-1922), com un dels grans impulsors de la geologia, mineria, espeleologia, mineralogia, paleontologia, arqueologia, fotografia i excursionisme científic de Catalunya.



Premi

En aquest sentit a partir de l´any que ve s´atorgarà el Premi Lluís Marià Vidal a la persona i a la institució que més destaquin en algunes de les activitat en les quals va treballar Vidal o que valoritzin l´amor a la natura.

El congrés ha reivindicat, també, que les activitats mineres es desenvolupin en harmonia amb la natura, respectant la població i facilitant el desenvolupament rural.

El certamen va posar en valor l´existència dels geoparcs de la Catalunya Central i del de la Conca de Tremp – Montsec i va donar suport a la creació del Parc Geològic i Miner del Solsonès i el Parc Geològic i Miner de la Noguera.

Es va acordar potenciar el Museu de Vilanova de Meià, per tal de que aculli les mostres fòssils que s´han extret de la Pedrera de Meià i, alhora, demanar rèpliques de les mostres que hi ha distribuïdes per diferents indrets del món.

Tanmateix, es va valorar deixar a Lleida una bona representació d´aquestes mostres, concretament a l´Institut d´Estudis Ilerdencs, on es troben actualment. I es va considerar la necessitat de preservar íntegrament la coneguda Pedrera de Meià (situada dins el Geoparc Conca de Tremp-Montsec), pels seus valors històrics i paleontològics.



El geòleg manresà Josep Maria Mata Perelló, coordinador general del Congrés, en nom de les entitats organitzadores (SIGMADOT, SEPGYM, Geoparc de la Conca de Tremp-Montsec, Geoparc de la Catalunya Central, Centre Excursionista de Catalunya i Consell Comarcal del Solsonès) ha explicat que entre les conclusions finals cal tenir en compta la de sonar suport a la creació al Pirineu Lleidatà del Museu de la Mineralogia dels Pirineus i de les Terres de Lleida, amb la participació del Grup Mineralògic Català. A tal efecte, a partit d´ara es buscarà el lloc on establir la seva seu.

Com a cloenda del Congrés, efectuada en un ambient totalment rural a l´aire lliure, es va concedir el Premi del Congrés al conegut paleontòleg de Lleida Antoni Lacasa, gran investigador i defensor de la integritat de la Pedrera de Meià i de la conservació dels seus fòssils. Va rebre el Premi de la ma de l´alcalde del municipi en Xavier Terré, en nom de l´Ajuntament de Vilanova de Meià i dels organitzadors del Congrés.

El congrés es va presentar a Barcelona, a la seu del Centre Excursionista de Catalunya amb la presència del popular meteoròleg Tomàs Molina.