Detenen una dona acusada de la mort d'un home en un pis del carrer del Cós

Porta del bloc de pisos on va tenir lloc l´homicidi, el número 11 del carrer del Cós de Manresa queralt casals

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir a la tarda una dona de 47 anys, de nacionalitat espanyola, com a presumpta autora de la mort d'un home de 67 anys al car-rer del Cós, número 11, a Manresa. Segons la policia catalana, els fets van ser denunciats per una dona que es va presentar a 2/4 de 4 de la tarda a la comissaria de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages per informar que una coneguda seva havia apunyalat un home en un pis a Manresa.

Fins a l'habitatge es van desplaçar diversos agents, que van trobar el cos sense vida d'un home de 67 anys de nacionalitat espa-nyola amb signes d'haver estat apunyalat. Tot seguit, es va posar en marxa un dispositiu per localitzar la presumpta autora dels fets. Una patrulla dels Mossos la va trobar i va procedir identificar-la a la plaça Valldaura, just davant de l'antic bar Puerto Rico, cap a 2/4 de 6 de la tarda.

La policia la va detenir com a presumpta autora d'un homicidi dolós. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Central va obrir una investigació per aclarir els fets i saber com va tenir lloc l'homicidi.

La policia investiga ara el motiu de la mort i la relació entre la dona, que tenia antecedents per amenaces a gent i atemptat a l'autoritat, i la víctima. Veïns de l'immoble on vivia l'home asseguren que mantenien una relació feia tres mesos, i que en les freqüents visites de la presumpta agressora hi havia molts aldarulls i es discutien contínuament.

La dona que es va presentar a la comissaria de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages alertant de l'homicidi va explicar molt nerviosa els fets. Segons els Mossos d'Esquadra, la dona que es va personar a les dependències policials era l'exparella de la presumpta homicida, i va mostrar un seguit de missatges rebuts a través de Whatsapp en què apareixia la foto de l'home mort, imatge que mostrava clarament que la víctima havia estat apunyalada.

La Policia Local llavors va avisar els Mossos d'Esquadra. La dona va arribar a la comissaria de Sant Fruitós tremolant, estat que va donar molta versemblança als fets que explicava. Aquesta dona hauria rebut els missatges diumenge a la matinada, però, segons va explicar ella mateixa, no havia anat abans a la comissaria perquè en el moment de rebre'ls estava treballant i en veure què havia passat havia entrat en estat de xoc i no havia sabut com reaccionar.

En els missatges, la presumpta homicida, veïna de Manresa, li demanava ajut pel que havia acabat de fer, segons fonts coneixedores de la investigació. Els Mossos d'Esquadra estan investigant el mòbil de l'homicidi.

Els veïns del carrer del Cós estaven consternats pel tràgic succés. Una veïna del bloc de pisos on vivia l'home, visiblement afectada, explicava ahir a la tarda que la víctima mantenia una relació sentimental molt tumultuosa perquè els veïns contínuament sentien, quan anava a al domicili, fortes baralles.

La mateixa font va assegurar que dilluns passat la dona que ahir va ser detinguda havia tocat al timbre del seu pis, situat just al davant del de la víctima, i li havia assegurat textualment que «aquí hi haurà apunyalaments». La veïna també va afegir que l'home «era una bellíssima persona i no es ficava mai en res».

Els veïns van veure arribar vehicles dels Mossos d'Esquadra ahir a primera hora de la tarda, fet que els va posar en alerta. Més tard, van tenir notícies del tràgic succés. Els agents es van trobar l'home mort sota una manta plena de sang a l'interior de l'habitatge. Encara queda per aclarir per quins motius el va matar i com va cometre l'homicidi.