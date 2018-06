Manresa es fa seva la llera del Cardener en una exitosa Festa del Riu

Públic de totes les edats i molts comentaris positius sobre un espai amb possibilitats enormes. La Festa del Riu va complir les expectatives, aquest dissabte, i va omplir de gent i d´ambient el parc del Cardener durant tot el dia, especialment al vespre, amb el concert de The Penguins, que va congregar multitud de famílies, i a la nit amb la Fundació Tony Manero, però també durant tot el dia, amb activitats i tallers de tota mena. La programació en paral·lel de la 3a Mostra d´Economia Social i Solidària, a la Fàbrica dels Panyos, va retroalimentar tots dos esdeveniments.

Les activitats de la Festa del Riu, una de les grans apostes del segon trimestre de la capitalitat cultural de Manresa 2018, van començar de bon matí. A partir de les 10 hi ha haver circuit de karts i pedals, i slackline, així com tallers de maquillatge. Poc després s´iniciaven els tallers d´inspecció de lleres, a càrrec de Parc de la Sèquia, i de nius d´ocell, i l´espectacle infantil amb la companyia de Parranda. També hi va haver sessió de Basket Beat (als Panyos) i pícnic electrònic amb els dj Meister&Grozza.

A la tarda va haver-hi narració de contes, amb la col·laboració de Meandre, i taller de bombes i llavors. El plat fort va arribar a partir de 2/4 de 8 del vespre, amb el concert de "The Penguins", que van fer moure tothom al ritme del seu reggae per a xics, i el final de festa amb la Fundación Tony Manero i la seva proposta de música ballable.

Al llarg de tot el dia, la zona més propera al Pont Nou també va acollir food trucks i servei de restauració, que va ser molt concorregut. L´organització va recollir molts comentaris positius de la majoria dels assistents sobre les possibilitats d´aquest espai per a activitats de lleure, cultura i esport.